Deputat condamnat la inchisoare cu suspendare, dupa ce a blocat un sofer in trafic si l-a batut VIDEO

Curtea de Apel Oradea a respins ca nefondat apelul lui Mihai Ioan Lasca si a mentinut decizia Judecatoriei Oradea din noiembrie 2020. Barbatul se va afla sub supraveghere patru ani, timp in care este obligat sa anunte ofiterul de probatiune daca isi schimba locuinta si daca pleaca de acasa mai mult de 5 zile.Ioan Mihai Lasca este acuzat ca, pe 24 august 2019, pe DN79 Oradea - Salonta, la iesirea din Nojorid, a blocat o masina dupa care l-a luat la bataie pe cel aflat la volan , scrie bihorjust.ro . Victima le-a povestit judecatorilor ca, dupa ce autoturismul i-a fost blocat, Lasca a coborat din masina sa si a incercat sa deschida portiera soferului. Pentru ca nu a reusit, a rupt stergatorul din partea stanga si s-a indreptat spre portiera din dreapta-fata. A deschis-o si a urcat in vehicul, unde l-a lovit pe cel aflat la volan in fata si in zona costala. In urma agresiunii, victima a suferit rani multiple si a avut nevoie de 20 de zile de ingrijiri medicale.Incidentul a fost inregistrat de un alt conducator auto , iar imaginile au fost folosite ca proba in proces Din martie 2021, Lasca apare ca deputat neafiliat.