Ministrul Justitiei anunta ca va trimite astazi la CSM proiectul de lege de desfiintare a Sectiei Speciale

"(Pentru desfiintarea SIIJ), in primul rand va trebui sa avem un aviz din partea CSM, ulterior vom merge cu proiectul pentru a fi aprobat in Guvern si, in cel mai scurt timp, il vom depune in Parlament", a spus ministrul Justitiei, Stelian Ion.Ca interval de timp, acesta a afirmat ca este greu sa fie estimat cu exactitate, dar isi doreste ca pana la finalul lunii martie proiectul sa fie adoptat si sa se reintre in normalitate.TVreau sa va fac precizarea ca din proiectul initial de lege am pastrat doar partea referitoare la desfiintarea SIIJ, eliminand celalalte articole care se refereau la asa-zise super imunitati ale judecatorilor si procurorilor pe care nici acestia nu le cerusera si care din punctul meu de vedere nu isi aveau locul in acest proiect de lege", a mai transmis Stelian Ion."Termenul il consider rezonabil si care poate fi indeplinit, dar nu tine numai de institutia noastra, pentru ca noi ne vom face treaba cu celeritate, va tine evident si de Parlament. Cuim avem o relatie foarte buna cu Parlamentul, vor merge lucrurile foarte repede si acolo. In orice caz, exista si situatia in care sa se primeasca decizii din partea CJUE.Sub acest aspect, nu as vrea sa fim impinsi de la spate si obligati sa intre prindem anumite demersuri pentru ca nu ne-am facut treaba la timp", a mai spus ministrul Justitiei.Potrivit lui, se stie ca acest lucru nu este in regula si atunci autoritatile romane vor trebui sa actioneze cat se poate de repede."De aceea, am si facut aceste demersuri, iar in cursul zilei de astazi va trimite proiectul spre avizare catre CSM", a conchis Stelian Ion.El a mentionat ca va fi trimisa catre GRECO o informare legata de SIIJ."O a treia chestiune este cea legata de raspunsul pe care il vom trimite in cursul zilei de azi catre GRECO. Pana la sfarsitul anului trebuie sa trimitem acest raspuns suplimentar fata de ceea ce s-a raspuns pana acum. Le vom spune ca avem in programul de guvernare clar stabilita prioritatea desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, o chestiune solicitata in mod expres, in mod argumentat de catre GRECO. De asemenea, in plus avem prinsa in programul de guvernare chestiunea referitoare la procedura de numire a procurorilor de rang inalt, in sensul intaririi rolului Consiliului Superior al Magistraturii", a mai afirmat Stelian Ion.