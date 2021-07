Cum au incasat functionarii unei primarii salarii in mod repetat, de doua ori pe luna. Prejudiciul urias constatat de ANAF

Primar: "Sunt ca intr-o barca"

Grozavia a fost descoperita in urma unui control efectuat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF ), care a desfasurat un audit din care a aflat ca sunt probleme cu unii functionari care s-au infruptat serios din bugetul statului.Totul a plecat de la o decizie a primarului Spiru Serban Craciun, care a castigat in septembrie 2020 functia de primar al localitatii din partea Partidului Miscarea Populara si care a solicitat un audit extern pentru a se clarifica in legatura cu starea in care preia institutia.Ceea ce s-a constituit intr-o actiune preventiva avea sa se dovedeasca o mare frauda . Nu mica i-a fost mirarea primarului sa afle cei de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala au gasit in documentele verificate in primarie ca patru functionari ai institutiei ar fi incasat cate doua salarii lunar, atat in numerar, cat si prin virament bancar."La preluarea mandatului, neavand o colaborare buna cu colegii, am hotarat sa aducem un audit extern, pentru a vedea pe unde ne aflam. Pe langa alte probleme care nu sunt departe de alte primarii, una le-a intrecut pe toate: salariile. Erau salarii luate pe statul de plata, cash, cu semnatura, si erau salarii, pentru aceeasi angajati, si prin virament bancar. Patru angajati au luat in forma repetata sume, ajungand la aproape 500.000 de lei", a declarat Spiru Serban Craciun, primarul comunei Sanpetru de Campie.Edilul spune ca i s-a pus pe inima cand a aflat cu ce oameni are de a face in primarie si atunci a sesizat Politia Economica, dar si ANAF, fara sa se ia deocamdata vreo masura in cazul reclamat."Acum sunt ca intr-o barca, eu vaslesc inainte, doi vaslesc inapoi, cred ca asa cum suntem noi, primarii, cand din patru in patru ani luam sau nu examenul, asa ar trebui sa fie si functionarii publici, cu examen de competente, de morala", mai spune primarul comunei Sanpetru de Campie.Cert este ca procesul verbal incheiat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in luna mai, arata negru pe alb ca bugetul comunei a fost prejudiciat cu suma de 447.636 de lei, iar statele de plata nu au fost supuse vizei controlului financiar preventiv, lucru care se intampla la fiecare unitatea administrativ teritoriala din tara.Raportul ANAF prezinta si alte nereguli in primaria condusa de Spiru Serban Craciun, inclusiv pe partea de investitii realizate, mentionandu-se in el ca s-au indeplinit "elementele constitutive ale infractiunii de delapidare".Cum mentionam, primarul a facut plangere la Parchet si asteapta acum sa se faca dreptate, interesesul sau imediat fiind recuperea acelei sume de jumatate de milion de lei pe care cei patru functionari si-au insusit-o in mod fragrant.