Dezbateri finale in dosarul Colectiv. Incadrarea juridica a faptelor inculpatilor ar putea fi schimbata

Potrivit deciziei instantei, dezbaterile finale se vor avea loc pe parcursul a trei zile , incepand de luni.Tot luni, instanta se va pronunta asupra schimbarii incadrarii juridice a unor fapte retinute in sarcina inculpatilor, inclusiv in cazul lui Cristian Popescu-Piedone.Problema schimbarii incadrarii juridice a fost ridicata din oficiu, la termenul din 14 aprilie al procesului, de catre cei doi judecatori ai completului, Adina Pretoria Dumitrache si Andrei Viorel Iugan, fapt ce a nemultumit DNA , care a facut o cerere de recuzare a celor doi magistrati Cererea de recuzare a fost insa respinsa de un alt complet.Ulterior, supravietuitori ai incendiului din Colectiv si rude ale victimelor au reclamat, intr-o scrisoare deschisa, decizia celor doi judecatori, sustinand ca schimbarea incadrarii juridice a faptelor inculpatilor ar duce la pedepse "mici si nesemnificative, disproportionate fata de gravitatea faptelor comise si a consecintelor lor, lucru care ar arunca o umbra adanca asupra intregului proces de justitie din Romania ".Semnatarii afirmau ca, an de an, si-au pus nadejdea in Justitie, "sperand ca printr-o infaptuire corecta a acesteia, sa izbutim sa obtinem macar un crampei de alinare"."In schimb, dupa 5 ani si jumatate de chinuri felurite, atat fizice, cat si sufletesti, aflam din documentele emise dupa termenele apelului, ca se ia in mod serios in considerare schimbarea incadrarii juridice a infractiunilor inculpatilor, lucru care, daca s-ar infaptui, ar putea duce la absolvirea acestora de o parte din vina si la indulcirea pana la derizoriu a pedepselor acordate".Procesul de afla in faza de apel, dupa ce, pe 16 decembrie 2019, Tribunalul Bucuresti i-a condamnat pe fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii unei firme de artificii.