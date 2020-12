Diana Sosoaca vrea imunitate pentru avocati. Senatoarea AUR a anuntat ca va depune un proiect de modificare a legii: "Ati depasit orice limita!"

"Solicit imunitate pentru avocati ! Va fi un proiect de modificare a legii 51/1995. Asa ceva nu se mai poate accepta! Ati depasit orice limita!", a scris senatoarea AUR, Diana Sosoaca, pe Facebook , folosind majuscle, distribuind un articol intitulat "Eu sunt Robert - Avocatii sunt oripilati de solutia ICCJ".Legea 51/1995 reglementeaza organizarea si functionarea profesiei de avocat.Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benyamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, Printul Paul - trei ani si patru luni, iar avocatul- cinci ani.De asemenea, jurnalistul Dan Andronic a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. ICCJ i-a obligat pe cei condamnati la plata mai multor sume de bani, iar terenurile revin statului roman.Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) a reactionat dupa condamnarea avocatului Robert Mihaita Rosu in dosarul Ferma Baneasa. Institutia califica drept inacceptabila "represiunea de natura penala asupra avocatului pentru consultatiile si sustinerile facute in calitate de reprezentant".Judecatorul Bogdan Mateescu, ales recent in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii ( CSM ), condamna actiunea publica a Uniuniii Nationale a Barourilor din Romania, de sustinere a avocatului Robert Mihaita Rosu, condamnat in dosarul "Ferma Baneasa".Inalta Curte de Casatie si Justiei (ICCJ) a reactionat dupa ce mai multe organizatii profesionale ale avocatilor s-au pozitionat impotriva condamnarii la cinci ani de inchisoare a avocatului Robert Rosu in dosarul Ferma Baneasa.Sambata seara, 19 decembrie, intr-un live facut pe pagina sa de Facebook, Senatoarea AUR Diana Sosoaca a anuntat ca a primit informatii conform carora exista anumite persoane care doresc sa o "interneze cu forta in spital".Diana Sosoaca reprezinta miscarea "anti-botnita", care militeaza impotriva masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19. Ea a fost avocata lui IPS Teodosie si a contestat in instanta restrictia de organizare a pelerinajului la Pestera Sfantului Apostol Andrei.