Un grefier de la DIICOT Botosani furniza informatii infractorilor. Mascatii erau asteptati cu cafeaua pregatita la descindere

Grefierul de la DIICOT Botosani ii informa pe traficantii de tigari daca anumite persoane erau monitorizate, interceptate sau supravegheate. Acesta ii anunta dinainte si despre eventualele perchezitii , astfel incat anchetele din cel putin patru dosare penale au fost compromise, scrie Monitorul de Botosani Grefierul avea acces la documentele procurorilor si a furnizat informatii din dosare catre infractori in intervalul 2012-2014, iar dupa ce colegii sai au aflat despre faptele sale si-a dat demisia din DIICOT Primele suspiciuni ale procurorilor cu privire la activitatea sa au aparut pe 27 noiembrie 2012, cand DIICOT Botosani a organizat una dintre cele mai mari operatiuni impotriva contrabandistilor de tigari, cu 98 de perchezitii domiciliare impotriva a cinci grupari de traficanti.Traficantii au fost anuntati cu o zi inainte despre descinderi , iar din convorbirile telefonice interceptate procurorii si-au dat seama ca infractorii au fost avertizati printr-un limbaj codificat. "Ii vorba sa cante cocosii la usa", i-a spus grefierul unui membru al gruparii, iar rezultatul a fost ca, a doua zi dis-de-dimineata, mascatii erau asteptati la o adresa de catre o suspecta cu cafeaua facuta.Desi era ora 6 dimineata, femeia era imbracata in haine sport si, cu o atitudine relaxata, le-a spus politistilor care au venit la descindere ca ii astepta, intrucat stia de perchezitii si, daca vor, pot sa bea o cafea cu ea, ca e gata facuta.Rolul de informator al grefierului a fost dezvaluit chiar de catre unul dintre membrii gruparii de traficanti, iar procurorii DIICOT l-au retinut pe colegul lor, care si-a dat demisia.Ulterior, au aflat ca acesta era platit cu sume intre 300 si 500 de euro pentru fiecare informatie furnizata traficantilor, la care s-au adaugat diferite alte servicii si favoruri in natura.Grefierul a fost condamnat in prima instanta la 2 ani, 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare.Hotararea nu este definitiva si a fost atacata cu apel, iar dosarul se judeca acum la Curtea de Apel Suceava.Fostul grefier de la DIICOT care le transmitea informatii traficantilor este office manager la o casa de avocatura.