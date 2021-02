Topul infractiunilor informatice care au explodat in pandemie, in Romania. Pe primul loc: materialele pornografice cu minori

Crestere a infractiunilor de tip CEO Fraud/BEC Fraud

Abordare complexa, pe mai multe componente si paliere

Crestere a volumului materialelor auto-generate de exploatare sexuala a copiilor

Minori de varste tot mai fragede folositi in activitati de pornografie infantila

Totodata, copiii de varste tot mai fragede sunt implicati in activitati de pornografie infantila, pe fondul obtinerii facile a unor castiguri importante, noteaza acestuia.Raportul de activitate DIICOT arata ca in cursul anului 2020, din cele 4.874 de dosare vizand infractiuni de criminalitate informatica, din care 1.675 nou inregistrate, au fost solutionate 1.335, fata de 1.243 cauze solutionate in 2019, din totalul de 4.645. Cifrele indica o crestere cu 4,93% a cauzelor de solutionat, o crestere cu 12,87% a cauzelor nou intrate si o crestere cu 7,40% a cauzelor solutionate.Dintre acestea, au fost solutionate prin rechizitoriu si acorduri de recunoastere a vinovatiei 267 de dosare, fata de 219 in anul 2019, cu 387 de inculpati trimisi in judecata, fata de 330 in 2019.Potrivit DIICOT, tendintele de manifestare a formelor de criminalitate informatica la nivel national sunt similare celor inregistrate la nivel international. Atacurile ransomware au continuat si in 2020, ponderea lor fiind totusi in scadere, insa se constata o directionare catre un anumit profil al victimelor, cu scopul de a maximiza veniturile ilicite pretinse.Beneficiile obtinute prin acest tip de atacuri au, pe de o parte, o valoare ridicata, iar, pe de alta parte, prejudiciile produse victimelor, exceptandu-le pe cele de ordin pecuniar, pot fi extrem de grave.Procurorii spun ca in contextul pandemiei de COVID-19 are loc o crestere a infractiunilor de tip CEO Fraud/BEC Fraud (Business E-mail Compromise Fraud), infractiuni care au in componenta partea de Social Engineering.Conform procurorilor, o astfel de activitate infractionala presupune o abordare complexa, pe mai multe componente si paliere, cunostintele necesare reusitei activitatii infractionale acoperind mai multe domenii apartinand criminalitatii informatice, dar si o coordonare eficienta intre membrii grupului.Principala modalitate de plata folosita pentru anonimizarea activitatilor infractionale este criptomoneda (in special Bitcoin, Ethereum, Monero), fiind uzitata de catre infractorii cibernetici mai ales pentru incasarea rascumpararii in cazurile atacurilor de tip ransomware sau atunci cand persoane fizice sunt santajate cu dezvaluirea unor fapte reale sau imaginare compromitatoare la adresa lor. Numarul grupurilor infractionale specializate in atacuri directe si complexe asupra ATM-urilor sau sistemelor bancare inregistreaza o relativa stagnare, insa prejudiciile inregistrate sunt in continuare importante.Materialele de exploatare sexuala a copiilor sunt produse de catre infractori, dar se inregistreaza o crestere a volumului materialelor auto-generate, de cele mai multe ori rezultand din actiuni de constrangere sau santaj, tendinta similara celei din anii precedenti.Numarul materialelor pornografice cu minori detectate de anchetatori si chiar de sectorul privat este in crestere, ceea ce impune o concentrare a eforturilor in combaterea acestui tip de activitate infractionala, arata DIICOT.Si in anul 2020, se remarca propagarea aplicatiilor care ofera servicii de tip livestreaming si implicarea minorilor de varste tot mai fragede in activitati de pornografie infantila, pe fondul obtinerii facile a unor castiguri importante, asistand in acest moment la o recrudescenta a fenomenului infractional.Infractorii cibernetici devin tot mai specializati in domeniul criminalitatii informatice si au acces la instrumentele necesare comiterii infractiunilor de acest gen (softuri destinate comiterii infractiunilor asupra sau prin intermediul sistemelor informatice precum si instructiunile necesare folosirii lor fiind disponibile in mediul virtual oricarui utilizator), ceea ce determina o exigenta tot mai ridicata in investigarea acestei forme de criminalitate, spun procurorii.