Director de scoala acuzat ca a falsificat zeci de foi matricole. Perchezitii de amploare in Bucuresti si in alte sapte localitati

Suspect in acest caz este directorul scolii din orasul dambovitean Titu, care ar fi falsificat foi matricole pentru a atesta ca unele persoane au urmat cursurile unitatii de invatamant.Potrivit Politiei Romane, marti dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita fac 20 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in localitatile Titu, Poiana, Salcioara, Corbii Mari, Petresti, Cobia si Ciocanesti si vor pune in aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie conduse la sediile unitatii de politie , pentru audieri.Activitatile sunt desfasurate in cadrul unui dosar penal intocmit pentru fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual si uz de fals "Din cercetarile efectuate pana in prezent, a reiesit faptul ca directorul unei unitati de invatamant din orasul Titu, in perioada 2012-2021, ar fi falsificat, ar fi ajutat la falsificarea si ar fi folosit 24 de foi matricole apartinand unor persoane din judetele Dambovita, Arges si municipiului Bucuresti, atestand in mod nereal ca ar fi urmat cursurile unor unitati de invatamant. Totodata, in baza acestor documente, ar fi depus cereri pentru aceste persoane in vederea continuarii studiilor la o alta unitate de invatamant", arata sursa citata.Politistii continua cercetarile, sub coordonarea procurorului de caz, pentru probarea intregii activitati infractionale si tragerea la raspundere penala a celor banuiti.