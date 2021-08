Director de școala din Timișoara, demis pentru violență verbală. Profesorul a fost înregistrat vorbind agresiv cu familia sa

Este vorba despre directorul Şcolii Generale nr. 18 din Timişoara, Lucian Fota, care a fost eliberat din funcţie, iar Inspectoratul Şcolar Timiş va numi un alt cadru didactic pe postul de director al acestei unităţi de învăţământ.Inspectorul şcolar general din Timiş, Marin Popescu, a declarat, pentru News.ro, că a aflat de conduita profesorului şi, chiar dacă limbajul acestuia este într-un cadru privat, nu este potrivit pentru un director de şcoală."Am aflat despre conduita şi limbajul domnului director, care nu sunt potrivite pentru un director de şcoală, chiar dacă au avut loc în context privat. Astfel de derapaje, pe care un director nu ar trebui să le aibă, trebuie taxate. Ca atare, deşi nu avem cum, instituţional şi profesional, şi nu e dreptul nostru de a şti ceva despre viaţa privată a angajaţilor din şcoli sau inspectorat, în momentul în care ajung în spaţiul public, când e vorba de imaginea şcolii, trebuie ca reacţia noastră să fie una rapidă şi să ne-o asumăm.Am avut o discuţie cu directorul unităţii de învăţământ, am decis azi în Consliul de Administraţie, după ce am analizat situaţia că, începând cu luni, pentru acest an şcolar, să îl eliberăm din funcţie, după ce domnul director a fost numit cu delegaţie la Şcoala Generală 18, urmând ca săptămâna viitoare să nominalizăm o persoană pentru a prelua funcţia de director la această şcoală”, a afirmat Marin Popescu.Mai multe înregistrări în care se aude vocea directorului de şcoală au apărut în spaţiul public. Acesta vorbeşte agresiv cu familia sa, cu soţia şi copiii. Bărbatul înjură şi jigneşte în repetate rânduri, potrivit înregistrărilor.Lucian Fota, care este profesor de sport, a mai fost demis din funcţia de director al Şcolii Gimnaziale din Săcălaz, în luna octombrie 2019, după ce a avut un conflict cu colegii săi, însă a fost susţinut de părinţii elevilor de la acea şcoală. În luna august 2020, acesta a fost repus pe funcţie. Din luna ianuarie 2021 ocupă funcţia de director al Şcolii Generale nr. 18 din Timişoara.