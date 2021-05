Distinctii pentru politisti care au refuzat mita, de la Ministerul de Interne. "Aveti cu adevarat o misiune dificila"

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode a participat la activitatea prilejuita de ziua Directiei Generale Anticoruptie si a apreciat activitatea acestei structuri in cei 16 ani de la infiintare."Aveti cu adevarat o misiune dificila, dar am mare incredere in dumneavoastra. Faceti parte dintr-o structura de elita, sunteti una dintre institutiile care s-au maturizat rapid. In cei 16 ani de activitate v-ati demonstrat din plin utilitatea, v-ati adaptat, ati stabilit standarde de performanta. Imi doresc sa va continuati activitatea la acelasi nivel inalt profesional si sa ramaneti, asa cum este firesc, impartiali si echidistanti, independenti fata de orice posibile presiuni si imixtiuni care ar putea sa va deturneze de la misiunea incredintata", a spus ministrul Lucian Bode.Totodata, ministrul Afacerilor Interne a subliniat importanta misiunii acestei structuri, cu atat mai mult in aceasta perioada de reforma si modernizare institutionala, care, dincolo de finalitatea unui serviciu public adaptat cerintelor sociale, are ca fundament selectarea si formarea unor angajati a caror integritate sa fie dincolo de orice dubiu, mentioneaza sursa citata."De asemenea, a apreciat rezultatele recente obtinute de DGA pe linia combaterii faptelor de coruptie si a evidentiat ca structurile MAI sunt primele care au reactionat la derapajele din sistem, subliniind ca acest mod de actiune este, pe cat de firesc, pe atat de necesar in activitatea curenta a structurilor MAI - ca furnizor de incredere si siguranta pentru cetateni", conform comunicatului.Cu acest prilej, sapte structuri centrale si teritoriale ale DGA au primit diplome de merit pentru activitatea desfasurata.La eveniment au mai participat Andrew Noble, ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Emil Jacota, insarcinatul cu afaceri interne /ministru consilier al Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti, Monika Wasiewicz, seful Biroului FBI pentru Romania si Moldova, precum si alti reprezentanti ai institutiilor partenere.