Doi barbati care incercau sa vanda arme detinute ilegal sunt cercetati de politisti. Cati bani cereau pe munitie

Nerespectarea regimului armelor si munitiilor

"Politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase au prins in flagrant delict doua persoane, in judetele Arges si Prahova, care ar fi detinut ilegal si ar fi incercat sa comercializeze doua arme neletale , din categoria celor supuse autorizarii", a transmis, luni, Politia Romana.Sursa citata a precizat ca un barbat, de 31 de ani, din judetul Prahova, ar fi detinut, in mod ilegal, in perioada aprilie-iulie 2021, o arma lunga neletala, de tir sportiv, cu aer comprimat, cu munitie aferenta, pe care pe care ar fi incercat sa o comercializeze, pentru 1.500 de lei.De asemenea, un alt barbat, de 52 ani, din judetul Arges, ar fi detinut, in mod ilegal, in perioada mai-iulie 2021, o arma lunga, neletala, de tir sportiv, cu aer comprimat, cu munitie aferenta, pe care pe care ar fi incercat sa o comercializeze, pentru 1.200 de lei.Cei doi sunt cercetati pentru nerespectarea regimului armelor si al munitiilor.