Bizarul caz al singurului procuror DNA ramas in Ploiesti. Cum s-a ajuns la amanarea procesului familiei Cosma din cauza unei intinderi la spate suferite de magistrat

Dosarul in care Mircea si Vlad Cosma sunt judecati pentru coruptie a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Prahova, unde cauza se rejudeca pe fond, in iunie 2020, si a avut pana in prezent noua termene. La cel din urma, din data de 13 aprilie, judecata s-a amanat din cauza absentei procurorului DNA din sala.Potrivit Biroului de Presa al DNA , structura centrala, procurorul nu a putut fi prezent in sala de judecata din cauza unor motive medicale.In comunicarea remisa ziare.com, Biroul de Presa al DNA a explicat ca desemnarea unui procuror de la Bucuresti pentru a fi prezent in instanta in timpul judecarii dosarului familiei Cosma nu s-a putut face din lipsa de timp. In plus, noul procuror ar fi avut prea putin timp la dispozitie sa se puna la curent cu datele din dosar, avand in vedere ca acesta insumeaza 59 de volume., potrivit Biroului de Presa al DNA.Din vechea echipa a DNA Ploiesti, din care faceau parte nu mai putin de sapte procurori a ramas doar unul singur, Catalin Lefter, numit recent in functia de sef al structurii. Chiar daca, de doua saptamani, la DNA Ploiesti a fost detasat de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova inca un procuror, echipa este mult subdimensionata pentru nevoile existente, avand in vedere ca multe dintre dosarele DNA se afla in faza de judecata la instantele din Prahova, Dambovitia si Buzau (raza de competenta a DNA Ploiesti) iar prezenta in instanta a unui procuror anticoruptie este obligatorie."Organigrama D.N.A.-S.T. Ploiesti prevede un numar de sapte procurori, din care un procuror sef serviciu, sase procurori cu functie de executie. In prezent, functia de procuror sef serviciu este ocupata, incepand cu data de 17 februarie 2020, iar un post de executie este ocupat, incepand cu data de 01 aprilie 2021 - prin delegare, restul functiilor fiind vacante", potrivit raspunsului remis ziare.com de DNA.Surse judiciare au precizat ca DNA Ploiesti reprezinta o structura evitata de catre procurorii care ar avea competenta sa lucreze in dosare de mare coruptie, avand in vedere scandalul provocat de Sebastian Ghita si de Vlad Cosma, in urma caruia procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura, iar seful structurii, procurorul Lucian Onea, a fost suspendat din magistratura.Echipa de elita a procurorilor anticoruptie de la Ploiesti s-a dezmembrat complet. In afara de Negulescu, exclus din magistratura si Onea, suspendat, ceilalti fie au iesit la pensie, fie au ales sa se intoarca la structurile de parchet de unde au venit la DNA, respectiv Campina, Moreni si Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova. Niciunul dintre ei nu mai lucreaza in dosare de mare coruptie.In perioada 2013-2016, DNA Ploiesti a avut in ancheta peste 60 de dosare de coruptie in care inculpati au fost nume importante al scenei politice romanesti, dar si potenti oameni de afaceri: Sebastian Ghita, Vlad Cosma (fost deputat PSD), Andreea Cosma (fost deputat PSD) , Mircea Rosca (deputat PNL Gheorghe Stefan "Pinalti", Florin Anghel (fost deputat PNL), Iulian Badescu (fost senator PSD), Andrei Chiliman (ex primar Sector 2), Sorin Blejnar Iulian Hertanu , cumnatul fostului premier Victor Ponta , sefi ai Politiei si din Parchete, iar lista inculpatilor este cu mult mai lunga. Au fost audiati in calitate de martori Elena Udrea , Victor Ponta, Crin Antonescu Ana Birchall , oameni politici aflati in prima linie in perioada mentionata.Vedeta inculpatilor de la DNA Ploiesti a fost de departe Sebastian Ghita. Acesta a fost anchetat in cinci dosare de coruptie si a fost citat ani la rand ca suspect. Odata cu fuga sa, din decembrie 2016, a inceput declinul structurii DNA de la Ploiesti. O serie de acuzatii venite din partea lui Sebastian Ghita, dar si din partea familiei Cosma sau a altor inculpati din dosare au scos la iveala nereguli in activitatea unora dintre procurorii anticoruptie de la Ploiesti, ceea ce a dus la demisiile sefului acestei structuri, Lucian Onea si la excluderea din magistratura a fostului procur Mircea Negulescu.In 2017, dosarele care vizau familia fostului baron de Prahova, Mircea Cosma, dar si pe cele ale fostului parlamentar Sebastian Ghita au fost preluate la Bucuresti, la structura centrala. Tot din 2017, DNA Ploiesti nu a mai avut nicio ancheta rasunatoare, doar cateva dosare marunte, disjungeri din anchete vechi.