Dosar de camata, fals material si spalarea banilor deschis de procurorii DIICOT. 6 persoane retinute, 4 plasate sub control judiciar

"La data de 08.04.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 6 inculpati si masura controlului judiciar fata de alti 4 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, camata, fals material in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor", a transmis, vineri, DIICOT Membrii gruparii erau bine coordonati, avand un rol bine stabilit. Acestia, in mod repetat, au dat imprumuturi cu dobanda situata intre 7 % si 10 % pe luna, catre zeci pe persoane de pe raza judetului Mures, totalizand peste 500.000 euro."Pentru imprumuturile avand la baza sume semnificative de bani, erau incheiate contracte de garantii imobiliare, in care deseori era prevazuta o suma net superioara celei acordate efectiv pentru a fi acoperita din punct de vedere aparent legal si dobanda perceputa. Pentru sumele de bani care nu erau semnificative, erau deseori gajate, in fapt, diferite bunuri mobile. La data de 08.04.2021, procurii DIICOT - Serviciul Teritorial Targu Mures impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul BCCO Targu Mures au efectuat un numar de 43 de perchezitii domiciliare, in urma carora au fost ridicate sumele de 88.600 de lei, 183.890 de euro, 4.528.000 de forinti, 15 telefoane mobile, 3 memory stick-uri, 1 laptop, 1 hard extern, 2 arme airsoft, contracte de garantie imobiliara si contracte de imprumut", a mai transmis DIICOT.Inculpatii retinuti vor fi prezentati Tribunalului Mures cu propunere de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile.