Cine sunt oamenii de afaceri influenti trimisi in judecata in dosarul lui Liviu Dragnea. Procurorii ii acuza ca i-au platit fostului lider PSD sume uriase pentru accesul la Trump

Potrivit unui comunicat al DNA , pe lista inculpatilor alaturi de Liviu Dragnea se afla Gheorghe Dimitrescu, fostul consilier parlamentar al fostului deputat PSD, Florin Iordache . Dimitrescu este acuzat de cumparare de influenta.Ceilalti trei trimisi in judecata sunt omul de afaceri Cristi Burci, fiul sau Carlo Burci si omul de afaceri Dan Valentin Belcea, potrivit surselor G4Media.ro. Procurorii DNA il acuza pe Dragnea ca ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri foloase necuvenite pentru el si pentru PSD, in schimbul carora a incercat sa influenteze premierul si alti ministri din guvernele PSD pentru a-l ajuta pe acesta. Foloasele necuvenite ar fi vizita la ceremonia de inaugurare a lui Donald Trump si servicii de lobby.In schimb, Dragnea l-ar fi ajutat pe Dimitrescu sa ajunga consul la Bonn, potrivit sursei citate."In perioada ianuarie 2017 - mai 2017, inculpatul Dragnea Nicolae-Liviu ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri, foloase necuvenite pentru sine si pentru partid, constand in:- asigurarea accesului la evenimentele din cadrul Ceremoniei de investire a presedintelui SUA, din perioada 17 - 21 ianuarie 2017, desfasurate la Washington D.C (S.U.A), in baza unui pachet de beneficii in valoare de 250.000 dolari, acces obtinut prin intermediul unui om politic si de afaceri american, vicepresedinte al Comitetului Prezidential de Inaugurare,- asigurarea, cu ajutorul celorlalti doi oameni de afaceri, a unor servicii de lobby si consultanta politica in valoare de 30.000 USD , in favoarea partidului din care facea parte. Banii respectivi ar fi fost platiti, in luna mai 2017, de o societate offshore cu sediul in insulele Virgine Britanice si conturi bancare in Cipru, (controlata de omul de afaceri roman cu ajutorul celorlalti doi oameni de afaceri).De asemenea, inculpatul Dragnea Nicolae-Liviu a mai acceptat de la acelasi om de afaceri promisiunea unor foloase nepatrimoniale necuvenite constand in participarea, in perioada mai - iunie 2017, la doua intalniri (in final neconcretizate) cu inalti oficiali din SUA.In acest context, inculpatul Dragnea Nicolae-Liviu ar fi traficat, in favoarea omului de afaceri roman, influenta reala pe care o avea fata de prim-ministrul si alti membri ai Guvernului Romaniei, promitandu-i ca ii va determina pe acestia sa ii asigure interesele de afaceri, in special din domeniul militar si al intelligence, pe care respectivul le avea in Romania", potrivit comunicatului DNA.