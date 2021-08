Un dosar record pentru dovedirea unei fapte de corupție. 100 de termene, nicio soluție

Dosar care a înregistrat un record, în sensul în care s-au împlinit 100 de termene de când a fost trimis în judecată și până acum judecătorii nu au dat nicio soluție.El a fost instrumentat de procurorii Direcției Națională Anticorupție și a ajuns pe masa instanței de judecată în aprilie 2016, când a avut loc primul termen. Practic s-au scurs mai mult de cinci ani de când inculpatul face naveta la Cluj Napoca pentru a-și dovedi nevinovăția, în condițiile în care procurorii spun că atunci când a fost director a luat mită de peste 105.000 de lei.Dosarul este departe de o finalizare, întrucât mai sunt mulți martori de audiat, lotul celor chemați la bară să spună "adevărul și numai adevărul" fiind numeros.Potrivit procurorilor, faptele provin din perioada 2013-2014, când directorul de infrastructură de la S.C. Transferoviar Grup S.A. Cluj Napoca, Adrian Ștefan, l-a mituit cu suma de 105.665 de lei pe Laurențiu Seceleanu , director al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi, pentru ca acesta să sprijine interesele economice ale societății ardelene.Banii i-a primit atât numerar, cât și prin decontarea de către SC Transferoviar Grup SA Cluj Napoca a unor facturi fictive emise de o societate comercială sau prin angajarea fictivă a soției lui Seceleanu.Au existat în interval de un an nu mai puțin de 22 de tranșe de sume către directorul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi. „Inculpatul Călin Mitica a aprobat remiterea celor 22 tranșe de mită și a justificat scoaterea unor sume de bani din patrimoniul S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. (remise inculpatului Seceleanu Laurențiu), prin justificarea fictivă a încasării unor dividende; la datele de 29 octombrie 2013 si 10 decembrie 2013, inculpatul Ștefan Adrian a remis inculpatului Seceleanu Laurențiu, direct sau prin intermediar, sumele de 20.000 lei si 25.000 lei, în scopul arătat anterior. În perioada martie 2013 - martie 2014, S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. Cluj Napoca a plătit inculpatei Seceleanu Liliana LuȚa (soția inculpatului Seceleanu Laurențiu) suma totala de 17.085 lei, fără ca inculpata sa presteze vreo activitate reală în folosul pretinsului angajator. În cursul anului 2013, inculpatul Andrei Stefan Florin a emis un număr de 9 facturi, în valoare totală de 43.580 lei, pentru prestarea unor servicii fictive, care au fost decontate prin circuit bancar de S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A., destinatarul real al sumelor de bani fiind Seceleanu Laurențiu”, se arată în rechizitoriul DNA Procurorii anticorupţie au pus sechestru pe mai multe imobile şi sume de bani ale persoanelor puse sub inculpare în dosar.Într-un alt dosar, care are legătură cu cel amintit, Curtea de Apel Galați l-a achitat definitiv de Seceleanu, la începutul acestui an, pentru abuz în serviciu, instigare la fals intelectual și instigare la uz de fals.