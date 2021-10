Nou dosar penal la Primăria Iași. Raport devastator al Curții de Conturi: a fost furat și nisipul cumpărat pentru montarea pavelelor

Un raport amănunțit al Curții de Conturi care semnalează mai multe neregului în cadrul unor contracte ale Primăriei Iași a dus la sesizarea procurorilor care au deschis o cercetare penală pentru infracțiunea de „fals intelectual”.

Cele mai mari nereguli au fost identificate la contractele încheiate pentru montarea pavelelor pe trotuare și alei pietonale. Stratul de susținere a pavelelor (nisip și balast) este cu mult mai subțire decât a fost trecut în acte.

În timpul controlului au fost scoase pavele, constatându-se diferențe enorme: 1,5 cm – în realitate, față de 15 cm – în acte.

Multe din lucrările de reabilitare a trotuarelor au fost executate în lunile premergătoare alegerilor locale din 2016, câstigate de Mihai Chirica.

Au mai fost constate nereguli la reabilitarea unor unități de învățământ, dar și la Padocul de la Tomești, construit în mandatul lui Gheorghe Nichita, pe când Mihai Chirica era viceprimar.

După o serie de acțiuni de control și ani de procese cu Primăria Iași, Curtea de Conturi a decis să sesizeze procurorii pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la 21.569.544 lei, echivalentul a peste 4.000.000 euro raportat la cursul actual al BNR.

Un prim dosar a fost deschis de către Parchetul local, același care a finalizat cu o soluție de trimitere în judecată „Dosarul Skoda”, în care inculpați sunt primarul Mihai Chirica, fostul primar Gheorghe Nichita, dar și alți funcționari ai municipalității.

La solicitarea publicației 7IAȘI, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a arătat că în cauză a fost începută urmărirea penală „in rem” pentru infracțiunea de „fals intelectual”.

„Parchetul de pe lângă Judecătorie a fost sesizat prin Hotărârea de plen la care faceţi referire doar sub aspectul infracţiunii care atrage competenţa de soluţionare a parchetului de pe lângă judecătorie, respectiv fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal. În cauză urmărirea penală a fost începută in rem cu privire la comiterea infracţiunii sus-menţionate, dosarul aflându-se în lucru la organele de cercetare penală, care efectuează activităţile sub supravegherea unui procuror”, se arată într-un răspuns al prim-procurorului Dragoș Bordianu.

