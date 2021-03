Momentele rasunatoare care ar fi putut arunca in aer dosarul in care au fost condamnate Elena Udrea si Ioana Basescu

Procesul a inceput in 2017

Audierea primilor martori

Condamnarile la inchisoare

Ioana Basescu, 5 ani

Acuzatiile DNA

Contractele cu autoritatile locale

Udrea decidea decontarea cheltuielilor

In mai 2017, Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic au fost trimisi in judecata, alaturi de alti inculpati, in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009 a fostului presedinte Traian Basescu.Elena Udrea era acuzata de instigare la luare de mita si spalare a banilor, Ioana Basescu, notar si fiica lui Traian Basescu, era trimisa in judecata pentru instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor, iar Dan Andronic pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Procesul finantarii campaniei electorale a lui Traian Basescu din 2009 este pe rolul instantei de judecata din iulie 2017. Procesul a stat multa vreme in faza de Camera Preliminara, iar ulterior a fost amanat din motive procedurale. In timpul verii, judecatorul caruia i-a fost repartizat initial cazul, Antoneta Nedelcu, s-a pensionat. Astfel, Claudia Jderu a preluat acest proces de la zero.In octombrie 2019, judecatorul Claudia Jderu de la Curtea de Apel Bucuresti a facut primul pas procedural important in procesul in care Elena Udrea este judecata pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor, in legatura cu finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu de la alegerile prezidentiale din 2009.Magistratul a citit in sedinta publica rechizitoriul in dosarul in care Elena Udrea este judecata alaturi de Ioana Basescu, fiica fostului presedinte al Romaniei, si de afaceristul Dan Andronic. In toamna anului 2019, magistratul a incuviintat toate solicitarile de probe in acest proces: reaudierea unor martori de la DNA si a inculpatilor. In noiembrie 2019, Curtea de Apel Bucuresti a audiat primii trei martori in procesul in care Elena Udrea este judecata pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor, in legatura cu finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu de la alegerile prezidentiale din 2009.Pe 14 decembrie 2020, Curtea de Apel Bucuresti a amanat, luni, 14 decembrie, procesului de coruptie legat de finantarea campaniei electorale din 2009, in care protagoniste sunt Elena Udrea si Ioana Basescu, pentru 8 ianuarie 2021.La termen, avocatii lui Silviu Wagner au cerut amanarea audierii fostului ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, pe motiv ca clientul sau este confirmat infectat cu noul coronavirus , iar pe de alta parte acesta ar dori sa-i puna mai multe intrebari Elenei Udrea.In fata instantei, Elena Udrea si-a sustinut nevinovatia , declarand ca a finantat personal campania electorala din 2009, alocand sume totalizand peste 300.000 de euro.Pe 26 ianuarie 2021, Curtea de Apel Bucuresti a amanat pronuntarea in procesul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu de la alegerile prezidentiale din 2009 pe data de 16 februarie, ora 12.00. Pledoariile finale trebuiau sa inceapa la ora 10.00, dar au fost amanate cateva ore, din cauza unei alarme false cu bomba la Palatul de Justitie. Cazul a fost reluat dupa ora 14.00.Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita si spalare a banilor.Udrea a primit mai multe pedepse, cuprinse intre 3 si 6 ani, pentru savarsirea celor doua infractiuni . Instanta le-a contopit, iar la condamnarea cea mai grea, de 6 ani, a fost adaugat un spor, urmand ca ea sa execute in final 8 ani inchisoare.Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, implicata direct in campania lui Traian Basescu, candidat la alegerile prezidentiale din 2009, a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita (2 fapte) si spalare a banilor (5 fapte), potrivit DNA In acelasi dosar, Ioana Basescu, fiica fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnata la 5 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor. Ea a primit 3 ani pentru instigare la delapidare si doua pedepse pentru instigare la spalarea banilor, de 3 si 5 ani, acestea au fost contopite, rezultand o condamnare finala de 5 ani cu executare.De asemenea, jurnalistul Dan Andronic, trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, a fost achitat.Alte condamnari: Gheorghe Nastasia (fost secretar general al Ministerului Dezvoltari) - 6 ani pentru luare de mita; Victor Tarhonm (fost presedinte al Consiliului Judetean Tulcea) - 4 ani cu suspendare pentru luare de mita; Ioan Silviu Wagner (director general al companiei Oil Terminal) - 3 ani cu suspendare pentru delapidare.Pe latura civila, instanta a dispus confiscarea sumei de aproximativ un milion de lei de la Elena Udrea.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Procurorii sustin ca, in cursul anului 2009, in contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni de coruptie, delapidare si evaziune fiscala, care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate in campania electorala.Potrivit procurorilor, legatura dintre persoanele care obtineau banii pe cale nelegala si prestatorii de servicii legate de campanie era facuta de catre Elena Udrea, care, la momentul respectiv, conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidati si, din aceasta pozitie, coordona atat achizitiile de servicii de campanie, cat si persoanele care au actionat ca intermediari pentru platile realizate, astfel incat sumele de bani sa ajunga la societatile prestatoare.Remiterea foloaselor infractionale era disimulata prin contracte fictive incheiate cu firme care prestau in realitate servicii in cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame publicate in mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si prestarea de servicii de consultanta, mentioneaza procurorii DNA.Concret, in perioada octombrie - noiembrie 2009, Elena Udrea, care indeplinea functia de ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, l-a determinat Gheorghe Nastasia, secretarul general al ministerului, sa ceara si sa primeasca suma de 918.864 lei de la reprezentantul unei societati comerciale (om de afaceri), in schimbul asigurarii platii unor contracte pe care societatea respectiva le avea in derulare.Contractele, in valoare de aproape 50 de milioane de euro, fusesera incheiate cu autoritati locale finantate de Ministerul Turismului privind construirea de domenii schiabile si telegondole, in cadrul programului "Schi in Romania".Anchetatorii arata ca, in cadrul acestui program, decontarea cheltuielilor efectuate de societatile comerciale depindea de deciziile ministrului, care stabilea prioritatea platilor. In conditiile in care nu existau reguli scrise, general aplicabile, care sa stabileasca criteriile de prioritizare si existau diferente semnificative intre finantarea unor proiecte similare, societatile care executau lucrari depindeau de deciziile Elenei Udrea. Intarzierile la decontare puteau atrage incapacitatea de plata a societatilor, in conditiile in care sumele avansate proveneau din credite bancare.Astfel, Elena Udrea i-a indicat lui Gheorghe Nastasia atat suma pe care urma sa o solicite de la reprezentantul societatii comerciale in schimbul asigurarii finantarii ce urma sa fie aprobata de catre minister in contul unor lucrari deja executate de societate, cat si denumirea firmei catre care urma sa se realizeze plata foloaselor pretinse (a mitei).