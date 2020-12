Dosarul lui Victor Micula, repartizat unei judecatoare care s-a abtinut. Beizadeaua magnatului bihorean, trimisa in judecata alaturi de 4 politisti

Dosarul lui Victor Micula a fost repartizat judecatoarei Crina Muntean, de la Tribunalul Bihor. Aceasta s-a abtinut - cel mai probabil pentru ca a fost cea care a dispus masurile de supraveghere tehnica in cursul urmaririi penale in acest dosar, scrie bihorjust.ro Declaratia de abtinere a magistratului va fi discutata pe 21 decembrie , cand se va decide cine va solutiona dosarul.Victor Micula si patru politisti din Oradea sunt urmariti penal, oamenii legii fiind acuzati ca l-ar fi imbracat pe afacerist in uniforma si ca l-ar fi dus la o perchezitie. Mai mult, politistii i-ar fi dat acces la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne.