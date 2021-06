Afacerist dat in urmarire generala in Romania, traieste pe picior mare in Ucraina, unde a fost declarat "Voluntarul anului"

La sfarsitul saptamanii trecute, afaceristul Dumitru Morhan, dat in urmarire generala intr-un dosar de inselaciune si in cazul caruia statul roman a cerut extradarea, a anuntat ca va fi facut cetatean de onoare al orasului Storojinet, din Ucraina, unde a fugit in iunie 2014, ca sa scape de inchisoare . Dumitru Morhan a explicat ca va primi onoranta distinctie pe scena, in timpul unui eveniment organizat de Zilele Orasului. Un reporter de la "Adevarul" s-a deplasat in Ucraina si s-a intalnit cu afaceristul.La ceremonie, Dumitru Morhan a venit cu o echipa de filmare si cu doua teancuri cu bancnote in buzunarele de la piept, bani pe care i-a impartit cersetorilor si persoanelor cu handicap pe care i-a intalnit in drum spre scena si a cerut sa fie fotografiat alaturi de politistii care asigurau ordinea la eveniment, sa arate ca n-ar avea probleme cu legea in statul vecin.Totusi, Dumitru Morhan nu a fost facut cetatean de onoare , insa a primit doua diplome, una pentru "pozitia civica activa, pentru activitatea filantropica, constiincioasa, in domeniul protectiei sociale a cetatenilor, iar a doua, pentru "pozitia civica, inaltul profesionalism, devotament, initiativa de voluntar, pentru activitatea indelungata, constanta, sarguincioasa, de acordare a ajutorului material, financiar, spitalelor, invalizilor, persoanelor varstice si pentru contributie deosebita in edificarea statului ucrainean".Dumitru Morhan sustine ca a intrat in Ucraina legal si ca avea in conturi 5 milioane de euro pe care i-a investit. Ar fi cumparat o linie de imbuteliere a apei minerale si o fabrica de dulciuri.Crede ca a fost condamnat pe nedrept in Romania si ca nu trebuie sa mai stea dupa gratii. Spune ca este un om liber si ca nu a venit in tara in ultimii sapte ani pentru ca nu a vrut. Contactat telefonic de Adevarul, avocatul lui Dumitru Morhan a confirmat ca afaceristul este dat in urmarire generala si ca ar avea de stat in inchisoare 12 luni: "Exista un mandat de arestare pe numele sau. Avea de executat sase luni, acum sunt 12 luni si nu intelegem de unde. A cerut contopirea perioadei de detentie pentru ca el a stat in Ucraina in arest la domiciliu. Practic, a executat mai mult decat avea de executat, dar instanta nu a admis cererea", sustine avocatul.Surse din Politia Romana au transmis ca Morhan trebuie sa mai stea dupa gratii in tara inca trei ani si ca ar avea dreptul la revizuirea dosarului abia in 2024.Dumitru Morhan a condus afaceri si in Romania, avand in judetul Suceava o fabrica de lactate si o balastiera. La inceputul anilor 2000, s-a inscris in Uniunea Ucrainenilor din Romania. El a ajuns in penitenciar in noiembrie 2012, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat la trei ani de inchisoare in dosarul privind tentativa de inselaciune a vaduvei fostului deputat Stefan Tcaciuc.Pe 8 ianuarie 2004, a intocmit in fals un contract de imprumut cu dobanda, in care a scris ca i-a imprumutat lui Stefan Tcaciuc suma de 80.000 dolari, dupa care a incercat sa "recupereze" acesti bani in instanta.Anchetatorii spun ca Morhan a folosit contractul de imprumut falsificat sa obtina si de la mostenitorii defunctului Stefan Tcaciuc suma de 97.643 dolari. In acest scop, barbatul a deschis doua procese civile, pe 8 ianuarie 2004 si 8 octombrie 2005. Dupa respingerea de catre instanta de judecata a somatiilor de plata, formulate pe baza primului contract de imprumut falsificat, Morhan a plastografiat un al doilea contract de imprumut, tot pe un formular tipizat, pe care l-a datat 8 martie 2003. Aici, spun procurorii, barbatul mentiona in fals ca a imprumutat Uniunea Ucrainenilor din Romania, reprezentata de acelasi Stefan Tcaciuc, cu suma de 200.000 de lei. Cu acest act s-a dus din nou in instanta, pe data de 10 octombrie 2006.Dumitru Morhan a iesit din inchisoare in primavara anului 2014. Cateva luni mai tarziu, a plecat in Ucraina fara astepte pronuntarea in cel de-al doilea dosar de inselaciune in care era cercetat, iar de atunci nu s-a mai intors in tara.In iunie 2014, afaceristul a fost condamnat la 2,6 ani de inchisoare cu executare, pedeapsa la care a fost adaugat un spor de 1 an, astfel incat liderul UDUR a primit 3 ani si 6 luni de puscarie.In prezent, la Tribunalul Suceava se judeca o cauza de initiere a procedurii de solicitare a extradarii lui Dumitru Morhan, pentru ca are de executat in tara o pedeapsa privativa de libertate.