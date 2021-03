Ce i-a spus Basescu Elenei Udrea dupa condamnarea la opt ani de inchisoare: "Si-a exprimat regretul ca s-a intamplat asa un abuz"

Dosarul campaniei din 2009

"Da (am vorbit), dar foarte pe scurt. In modul cel mai firesc dl presedinte si-a exprimat regretul ca s-a intamplat asa un abuz si asa o nedreptate. Nu as spune ca a fost ceva de complezenta. In mod sincer a fost socat de nedreptate si de decizia asta nelegala si absurda la 12 ani de la referendum. A fost ceva sincer ce mi-a spus presedintele, o parere sincera. Ce putea sa faca mai mult?", a afirmat Elena Udrea.Anterior, marti, Elena Udrea a declarat la Antena 3, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o la 5 ani de inchisoare cu executare pe fiica fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu, ca este convinsa ca fostul sef al statului ar intra el la puscarie pentru fata lui daca ar putea. "Fac o apreciere umana. Nu am nicio indoiala, ar face asta ca parinte, daca ar putea", a zis Udrea.Ea a indicat ca in dosar nu exista acuzatii la adresa unor fapte comise de Traian Basescu. Udrea a semnalizat ca "nu e intamplator" faptul ca "toti colaboratorii apropiati care au ramas cu Presedintele" au probleme in justitie , in timp ce fostii sai colaboratori care au schimbat barca nu au dureri de cap. "E clar ca tinta este Traian Basescu", a zis ea.Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata, marti, de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita si spalare a banilor in dosarul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale din 2009.Udrea a primit mai multe pedepse, cuprinse intre 3 si 6 ani, pentru savarsirea celor doua infractiuni . Instanta le-a contopit, iar la condamnarea cea mai grea, de 6 ani, a fost adaugat un spor, urmand ca ea sa execute in final 8 ani inchisoare.In acelasi dosar, Ioana Basescu, fiica fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnata la 5 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor. Ea a primit 3 ani pentru instigare la delapidare si doua pedepse pentru instigare la spalarea banilor, de 3 si 5 ani, acestea au fost contopite, rezultand o condamnare finala de 5 ani cu executare.De asemenea, jurnalistul Dan Andronic, trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, a fost achitat.Alte condamnari: Gheorghe Nastasia (fost secretar general al Ministerului Dezvoltari) - 6 ani pentru luare de mita; Victor Tarhonm (fost presedinte al Consiliului Judetean Tulcea) - 4 ani cu suspendare pentru luare de mita; Ioan Silviu Wagner (director general al companiei Oil Terminal) - 3 ani cu suspendare pentru delapidare.Pe latura civila, instanta a dispus confiscarea sumei de aproximativ un milion de lei de la Elena Udrea.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.