Explozia de la Arad: procurorii au schimbat incadrarea faptei in "omor calificat cu premeditare"

Conform unui comunicat transmis luni de Parchetul General , cercetarile in acest caz se fac pentru infractiunea de omor calificat cu premeditare, fiind schimbata incadrarea faptei. Initial, cercetarile au fost declansate pentru infractiunea de omor."Procurorul de caz a dispus realizarea mai multor lucrari criminalistice (expertize si constatari) din multiple specialitati, raportat la natura complexa a aspectelor care sunt investigate. In cauza au fost audiate mai multe persoane, in continuare fiind efectuate activitati de urmarire penala in ritm continuu si sustinut.In vederea unei bune infaptuiri a actului de justitie si solutionarii cu celeritate a cauzei, au fost alocate importante resurse umane si logistice de catre Politia Romana, care isi desfasoara activitatea sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica ", precizeaza Parchetul General.Barbatul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan. Masina omului de afaceri a explodat cand el a vrut sa plece.