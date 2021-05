Explozie intr-un bloc de garsoniere. Trei persoane au avut nevoie de ingrijirile medicilor si alte 30 au fost evacuate

In urma deflagatiei, o persoana a suferit arsuri, iar alte doua au avut nevoie de ingrijirile medicilor. Peste 30 de persoane au fost evacuate. Specialistii in constructii au evaluat situatia si au constatat ca 14 locuinte au fost afectate.ISU Buhor a anuntat, vineri seara, ca echipajele au intervenit dupa producerea unei explozii, neurmate de incendiu, la o garsoniera de la etajul patru, intr-un bloc din localitatea Stei."In urma exploziei unei butelii, un barbat de 54 de ani a suferit rani la membre si caile superioare", a transmis ISU Bihor.Institutia a precizat ca alte doua persoane au avut nevoie de ingrijirile medicilor, iar peste 30 de persoane au fost evacuate.Inspectoratul de Stat in Constructii a evaluat situatia de la fata locului si a constatat ca 14 garsoniere au fost afectate, 10 la etajul cu explozia si patru la etajul trei.