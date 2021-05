Dosarul celor 177 de spagi, de opt ani in instanta, fara niciun condamnat. Cum se obtinea certificatul de handicap daca stiai pe cine trebuie

Din 2006 si pana in 2012, Oniga construise o retea prin intermediul careia oameni sanatosi obtineau documentele necesare care ii transformau peste noapte in persoane cu nevoi speciale pentru care statul platea indemnizatii lunare de pana la o mie de lei (ajutor de handicap si indemnizatie pentru insotitor persoana cu handicap).Procurorii au descoperit nu mai putin de 177 de persoane care au procedat astfel. Dadeau mita prin intermediul unor intermediari, obtineau certificatele de handicap in baza carora primeau ajutorul social in fiecare luna, o suma deloc de neglijat pentru anul 2013. Prejudiciul calculat initial de procurorii anticoruptie a fost de 1.146.200 lei, dar ancheta a scos la iveala sume cu mult mai mari incasate in mod oneoros de oameni "nevzatori". Uriasul dosar de coruptie de la DGASPC Prahova a fost trimis in judecata in decembrie 2013 . Odata cu fosta sefa a comisiei pentru evaluarea persoanelor cu handicap au fost deferite justitiei alte 15 persoane, complici ai Vioricai Oniga, pe lista aflandu-se medici , psihilogi, asistenti medicali, dar si persoane fara o functie in aparatul de stat.Cauza se afla pe rolul Tribunalului Buzau (unde a fost stramutat de la Ploiesti) din 17 decembrie 2013.Se judeca pe fond de aproape opt ani, iar instanta inca se afla la faza la care analizeaza raportul de expertiza contabila. Au fost pana acum o suta de termene de judecata, urmatoarea sedinta fiind stabilita de judecatorii buzoieni in data de 18 mai 2021.Procurorii anticoruptie din Ploiesti acuza ca Oniga ar fi luat mita de 177 de ori, acte materiale "corespunzatoare certificatelor de incadrare in grad de handicap la a caror eliberare a contribuit in schimbul unor sume de bani sau alte foloase materiale", conform portalului instantelor de judecata.In schimbul banilor primiti, Oniga punea stamplia de "aprobat" pe dosarul care aducea bolnavilor inchipuiti ajutorul social lunar, dar si ajutorul pentru insotitor, in total, aproximativ o mie de lei lunar."Concret, in perioada 2006 - 2012, inculpata Oniga Viorica, in calitate de presedinte al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova, a primit de la inculpatii Gabor Sorin Octavian, Neacsu Georgeta, Oprea Georgeta, Mihalcea Gheorghe, Pascu Mariana, Arsenie Veronica si Dumitrescu Lia Aluna, sume de bani si bunuri in cuantum total de 122.600 lei. Banii au fost primiti pentru a-si incalca atributiile de serviciu si pentru a dispune incadrarea in grad de handicap si eliberarea certificatelor medicale care sa ateste acest fapt pentru mai multe persoane, fara ca acestea sa sufere de afectiuni care sa le permita incadrarea in gradul de handicap stabilit.La randul sau, in calitate de membru al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova, inculpata Borcan Ioana, in perioada 2010 - 2012, a primit de la inculpata Neacsu Georgeta suma totala de 13.500 lei, in scopul incadrarii in grad de handicap si eliberarii certificatelor care sa ateste acest fapt pentru mai multe persoane care nu sufereau de bolile mentionate in cuprinsul certificatelor, nu puteau fi incadrate in gradul de handicap stabilit si nu puteau beneficia de facilitatile prevazute de lege pentru aceste categorii de persoane.In acest context, in perioada de referinta, in schimbul primirii unor sume de bani pentru sine sau pentru alte persoane, inculpatii: Gabor Sorin Octavian (26.000 lei), Irimia Georgiana-Nicoleta (21.000 lei), Neacsu Georgeta (79.950 lei), Manea Lucian Ion (91.500 lei), Mihalcea Gheorghe (22.400 lei), Pascu Mariana (71.570 lei), Dumitrescu Lia Aluna (6.400 lei), Dumitru Alexandrina (126.600 lei), Arsenie Viorica (900 lei) au intermediat obtinerea in mod fraudulos a unor astfel de certificate de handicap, lasand sa se inteleaga ca au influenta, direct sau prin intermediar, asupra persoanelor cu functie de decizie in cadrul Comisiei, respectiv inculpatele Oniga Viorica si Borcan Ioana.De asemenea, inculpatele Irimia Georgiana-Nicoleta si Manea Rodica Claudia au falsificat mai multe inscrisuri (scrisori, referate, adeverinte medicale, bilete de externare din unitati sanitare) care au fost folosite la intocmirea dosarelor pentru obtinerea certificatelor", potrivit DNA Consiliul Judetean Prahova, in subordinea caruia se afla DGASPC, s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 3.012.928 lei, iar Consiliul Local Ploiesti s-a constituit parte civila, fara a preciza, pana la finalul cercetarilor, suma cu care se considera prejudiciat.Ulterior acestui dosar deschis de DNA Ploiesti in 2013, anchetatorii de la diverse structuri de parchet din Prahovaau descoperit alte zeci de persoane care au procedat la fel, au dat bani contra certificate de handicap. Prejudiciul, altul decat in dosarul DNA, depaseste trei milioane de lei. O parte dintre bolnavii falsi au facut acorduri de recunoastere si au dat banii incasati ilegal, dar cei mai multi nu.Surse judiciare au declarat in repetate randuri ca nu se va putea stabili cu exactitate valoarea totala a prejudiciului produs statului prin metoda "Oniga". Mai mult, recuperarea banilor este un proces aproape imposibil. Cei mai multi dintre bolnavii inchipuiti sunt persoane sarace, care traiau efectiv din indemnizatia obtinua in mod ilegal, fara sa aiba proprietati valoroase care sa poata fi puse sub sechestru Viorica Oniga este in prezent judecata in stare de libertate.