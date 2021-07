Perversul de pe bicicletă. Cum agresa sexual un tânăr din București femei in mijlocul străzii. Victimă: „Nimeni nu a sărit în ajutor. Unii au început să râdă instant”

Cercetările au fost declanşate în cursul lunii iulie a.c., când poliţişti ai Secţiei 1 au fost sesizaţi de către trei tinere cu privire la faptul că, în timp ce se aflau în diferite zone din sectorul 1, au fost agresate sexual de către un bărbat necunoscut ce se deplasa pe o bicicletă.„Joi, 8 iulie a.c., în jurul orei 20.30, în timp ce o tânără de 24 ani se afla pe o stradă din sectorul 1, în apropierea unei stații de autobuz, bărbatul, aflându-se pe bicicletă, ar fi lovit-o cu palma peste o zonă intimă, în mod intenționat și împotriva voinței sale. A doua zi, în jurul orei 22.30, în timp ce o altă tânără de 23 ani se deplasa pe un bulevard din același sector, bănuitul, aflându-se pe bicicletă, ar fi trecut pe lângă persoana vătămată și în mod intenționat și împotriva voinței sale, ar fi lovit-o în același mod”, a transmis Poliția Capitalei Polițiștii susțin că bărbatul își dezvoltase acest mod de operare.„La data de 11 iulie a.c., în jurul orei 14.30, în timp ce persoana vătămată se deplasa pe o stradă din sectorul 1, bănuitul, aflându-se pe bicicletă, s-a apropiat de ea și în mod intenționat și împotriva voinței sale, ar fi lovit-o cu palma”, arată poliția.Una din victime a povestit pe Facebook momentul agresiunii.„Mergeam pe trotuar cu o prietena cand la exact 10:26 PM un livrator foodpanda a trecut cu bicicleta pe langa mine si m-a PLESNIT PESTE FUND CU TOATA FORTA. Nici nu pot sa zic ce m-a socat mai tare … Faptul ca nimeni nu a sarit in ajutor, faptul ca unii au inceput sa rada instant, faptul ca atunci cand am povestit ce mi se intamplase mai multe prietene au spus ca au patit fix acelasi lucru?! Ma simt complet lipsita de putere in urma acestui incident pentru ca nu am niciun mod prin care sa identific animalul si sa il raportez”, a scris aceasta pe Facebook.În urma cercetărilor, bărbatul a fost reținut de către forțele de ordine marți, 13 iulie.Bărbatul a fost reținut pe o perioadă de 24 de ore, ulterior față de acesta fiind dispusă măsura controlului judiciar.Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 1 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de agresiune sexuală.