Femeia care si-a abandonat bebelusul intr-o punga pe strada a fost plasata sub control judiciar

Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la omor In urma cercetarilor efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei, joi a fost identificata si depistata si condusa la audieri o femeie de 27 de ani, din Bucuresti. Marti, 22 decembrie, prin apel 112, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata ca in fata unui bloc din sectorul 3, intr-o punga, a fost gasit un nou nascut. La fata locului s-au deplasat, de urgenta, politisti din cadrul Sectiei 13, precum si echipaj de prim ajutor . Copilul a fost preluat si transportat la spital pentru ingrijiri medicale.