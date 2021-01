VIDEO O femeie a fost impuscata in interiorul Capitoliului din SUA. Tanara este in stare critica. Momentul a fost surprins de un protestatar

WARNING. GRAPHIC FOOTAGE:



A woman was shot in the neck in the Capitol building. pic.twitter.com/ZXet2ZlCUd - Washington Examiner (@dcexaminer) January 6, 2021

Momentul a fost surprins de un protestatar. Femeia facea parte tot dintre cei care au intrat in cladire ilegal.De asemenea, fortele de politie si-au scos armele in incinta Camerei Reprezentantilor a Congresului Statelor Unite, in fata manifestantilor pro-Trump care au incercat sa patrunda in sala de sedinte, anunta de curand congresmanul Dan Kildee pe Twitter "Garzile de securitate si politistii de la Capitoliu si-au scos armele in timp ce partizanii lui Donald Trump incercau sa forteze trecerea. Am primit consemnul sa ne intindem pe jos si sa ne punem masca de gaze ", a scris Dan Kildee.