”Filantropul” care a cheltuit pe vacanțe de lux în Grecia banii donații pentru bolnavii cronici, condamnat definitiv. Judecătorii au pus sechestru pe avere

Astfel, condamnarea dată de prima instanță rămâne valabilă.Judecătoria Ploiești l-a găsit vinovat pe Marius Gustea pentru delapidare – 68 de acte materiale - și l-a condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. În plus, președintele Fundației pentru Ambulanță, nu mai are voie să fie ales în funcții publice pe o perioadă de trei ani de la rămânerea definitivă a sentinței. Instanța i-a interzis prahoveanului dreptul de a deține vreo funcție de conducere în cadrul vreunei fundații, conform portalului instanțelor de judecată.Ca pedeapsă complementară, președintele fundației va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile în cadrul Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere din Ploieşti sau al societăţii S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.Judecătorii au decis să confiște de la Marius Gustea suma de 53.000,16 lei însușită și folosită din fondurile Fundației pentru Ambulanță.Bărbatul este acuzat că a cheltuit donațiile primite pentru cazuri sociale de la diverse persoane și societăți private pentru vacanțe în Grecia unde a plecat împreună cu familia, dar și pentru echipamente IT scumpe, de ultimă generație. Banii ar fi trebuit să ajungă la oamenii suferinzi, care aveau nevoie de tratament medical scump, dar și pentru construirea unor cămine pentru bătrâni sau pentru cursuri de perfecționare dedicate angajaților din sistemul medical.Marius Gustea, presedintele Fundației pentru Ambulanță, a fost reclamat la poliție de una dintre persoanele care avea nevoie urgentă de tratament în străinătate și pentru care oamenii au donat bani.Sumele strânse se pare că nu au mai ajuns la pacient decât într-o mică măsură. Președintele fundației a fost acuzat de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, că a cheltuit în interes propriu peste 50.000 de lei din donațiile primite de la oameni de bine pentru cauze caritabile.Procurorii susțin că Gustea a petrecut la un hotel de patru stele în Grecia, alături cu soția, fiica și prietena acesteia, pe banii din donații. Alte sume din fondurile Fundației pentru Ambulanță au fost cheltuite pentru un tratament stomatologic pentru fiica sa, pentru tratament oftalmologic și rame de ochelari Ray Ban pentru soție.Tot soția lui Gustea a primit bani să facă o serie de cursuri plătite cu banii fundației. În plus, au fost cumpărate echipamente electrocasnice și IT de ultimă generație, dar și șase telefoane de top, inclusiv o mașină de tuns iarba, în loc ca fondurile să fie cheltuite în interesul oamenilor grav bolnavi pentru care erau donate.