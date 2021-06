Focuri de arma in Maramures. Politistii au vrut sa prinda un barbat care nu a oprit la control

Barbatul nu a dorit asistenta medicala

Barbatul nu a oprit la control, autoturismul condus de acesta rasturnandu-se la trecerea peste un pod. Barbatul nu a suferit rani grave. In masina, politistii au gasit urme de sange si par de animal, existand indicii ca barbatul facea braconaj.Potrivit Politiei de Frontiera, politistii de la Sectorul P.F. Viseu de Sus au incercat sa opreasca pentru control , in noaptea de miercuri spre joi, a unui autoturism Mitsubishi fara placute de inmatriculare, care circula pe un drum forestier, de la frontiera spre localitatea Borsa, judetul Maramures.Soferul nu a oprit la semnalele regulamentare si nici la somatiile politistilor de frontiera, continuandu-si deplasarea in mare viteza, astfel ca au fost trase trei focuri de avertisment in plan vertical."Dupa cativa kilometri o alta patrula a politiei de frontiera a incercat sa-l opreasca, dar nici de aceasta data conducatorul auto nu s-a oprit, fapt pentru care, in conformitate cu prevederile legale, lucratorii nostri au tras un foc de arma spre pneurile masinii. In acel moment, soferul a virat brusc pe un drum laturalnic, iar la putin timp, la trecerea peste un pod, masina s-a rasturnat", arata Politia de Frontiera.Soferul este un cetatean roman, in varsta de 35 de ani, din judetul Maramures. Acesta nu prezenta leziuni majore si nu a dorit asistenta medicala.In urma unui control sumar asupra autoturismului, au fost observate in interior par de animal si pete de sange, indicii privind savarsirea infractiunii de braconaj cinegetic. Totodata, s-a mai constatat ca barbatul are dreptul de a conduce anulat.Cercetarile sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Viseu de Sus, in cooperare cu reprezentanti ai Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase al IPJ Maramures.