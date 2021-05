Fosta sefa a Tribunalului Olt, eliberata conditionat desi a luat o spaga de 200.000 de euro de la clanul Bercea Mondial. Carmen Marinescu primise opt ani de puscarie

Condamnata de Curtea Suprema in 2017

Potrivit Agerpres, Tribunalul Dolj a admis, printr-o solutie definitiva, contestatia formulata de Carmen Marinescu impotriva unei sentinte a Judecatoriei Craiova din 23 februarie prin care i-a fost respinsa cererea de eliberare conditionata."Admite propunerea de liberare conditionata formulata de comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Craiova privind liberarea conditionata a condamnatei Marinescu Eugenia-Carmen. Dispune liberarea conditionata a condamnatei Marinescu Eugenia-Carmen de sub puterea mandatului nr. 265/2017 emis de Curtea de Apel Craiova in baza sentintei penale numarul 184/2016. In temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedura penala, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Definitiva", se arata in solutia pe scurt postata pe portalul instantei.In iunie 2017, Carmen Marinescu a fost condamnata la inchisoare printr-o solutie definitiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.In luna mai 2015, judecatoarea Carmen Marinescu a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru mai multe fapte de coruptie dupa ce a primit 200.000 de euro mita pentru a-l elibera din arest in 2011 pe interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial. Ea este acuzata de luare de mita, trafic de influenta, spalare de bani in forma continuata (cinci acte materiale) si fals in declaratii in forma continuata (patru acte materiale).Potrivit DNA, in perioada august 2011 - septembrie 2011, Carmen Marinescu a pretins si a primit prin intermediul avocatului Cismaru, de la o persoana denuntatoare, 200.000 de euro pentru a dispune cercetarea in stare de libertate a lui Bercea Mondial si pentru a pronunta o solutie pe fond favorabila acestuia, adica de achitare sau de condamnare la o pedeapsa neprivativa de libertate, dar si pentru a interveni, in acelasi scop, pe langa ceilalti judecatori care urmau sa judece dosarul.