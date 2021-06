Fostul ministru liberal Relu Fenechiu a ajuns la partaj. Cum au stabilit judecatorii ca trebuie sa imparta averea dupa al treilea divort

Fiecaruia dintre soti urmeaza sa ii revina cate jumatate din averea comuna dobandita in timpul casniciei, evaluata la 667.810 euro. Mariana Fenechiu, care a ramas cu copilul lor, facuse recurs, nemultumita de acest mod de partaj. Divortul sotilor Fenechiu suspendase mai multe executari in urma dosarelor penale ale fostului ministru al Transporturilor.Modalitatea de partaj a averii comune stabilite de Judecatorie in februarie anul trecut va ramane, asadar, aceeasi, fiecaruia dintre soti urmand sa-i revina cate jumatate din averea comuna dobandita in timpul casniciei, evaluata la 667.810 euro.Fost lider al filialei iesene a PNL , deputat si ministru al Transporturilor, Relu Femechiu, a fost casatorit de trei ori. Prima casnicie, cu Iustina, a fost efemera.Cu a doua sotie, Liliana, s-a casatorit in 1993, la cativa ani dupa finalizarea studiilor universitare. Casnicia cu Liliana s-a incheiat in ianuarie 2006, dupa o despartire de comun acord, fostei sotii ramanandu-i doua apartamente si o masina, dar si custodia fiului. Fenechiu s-a recasatorit in octombrie 2007 cu o fosta cantareata de muzica populara, Mariana Ivan.Si aceasta casnicie s-a "rupt", nefiind clar daca a fost vorba de un divort aranjat sau nu, despartirea venind oricum dupa condamnarea in 2014 a lui Fenechiu la 5 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu in forma calificata in dosarul "Transformatorul". In 2016 a fost disjunsa cauza privitoare la partaj. Cum sotii nu au ajuns la o impartire amiabila a averii, aceasta a intrat in analiza judecatorilor.Bunurile luate in calcul ca fiind dobandite in timpul casatoriei o casa de 343 mp si un teren de 1.567 mp pe aleea Teilor, Bucium, un automobil BMW X6 cumparat in 2009 si o casa de vacanta pe fundac Socola, cu foisoare, padoc si zona de gratar, construita pe un teren de 2.000 mp care ii ramasese lui Fenechiu dupa desfacerea casatoriei cu Liliana.Terenul si casa de pe Aleea Teilor apartineau de fapt lui Relu Fenechiu dinaintea casatoriei, dar printr-o conventie matrimoniala incheiata in 2013 cu sotia sa, fusese inclus in masa comuna de bunuri, fiind astfel luata in calcul la partaj. In momentul casatoriei cu Mariana, Relu Fenechiu mai detinea pe aleea Teilor un teren de 1.101 mp pe care se afla o casa la rosu.Aceasta a fost finalizata in timpul casniciei, efectuandu-se lucrari evaluate la 93.000 euro, precum si un garaj, un foisor si gard, evaluate la alti 29.200 euro. Bunurile pe care cei doi le aveau de impartit se ridicau la o valoare totala de 667.810 euro.Judecatorii au apreciat ca cei doi soti au avut in timpul casniciei o contributie egala la dobandirea bunurilor comune, nefiind aduse probe din care sa rezulte altceva. Ca urmare, au decis impartirea in mod egal a acestora. Marianei i-a revenit locuinta comuna, evaluata la 438.200 euro.Lui Relu Fenechiu i-a ramas masina si casa de vacanta din Socola. Cum valoarea casei obtinute de fosta sotie depaseste jumatate din valoarea bunurilor comune, Marianei Fenechiu i s-a impus plata unei sulte in valoare de 104.295 euro, care sa compensenze valoarea mai mica a bunurilor ce i-au ramas lui.In procesul de partaj dintre cei doi soti a intervenit si lichidatorul judiciar al firmei pagubite de Fenechiu in dosarul "Transformatorul". Fenechiu fusese condamnat nu doar la inchisoare, ci si la plata a 5,7 milioane lei lei reprezentand prejudiciul din dosar.La partaj, Fenechiu invocase faptul ca fusese obligat la plata prejudiciului impreuna cu alti debitori, prin urmare lichidatorul trebuia sa-i actioneze in judecata pe toti, nu doar pe el. Cererea de interventie a lichidatorului a fost totusi acceptata de magistratii Judecatoriei. In schimb, ea a fost respinsa la apelul judecat in aceste zile la Tribunal.Aici, magistratii au decis respingererea cererii de interventie a lichidatorului. Ca urmare, deocamdata cel putin, Fenechiu va ramane cu ce i-a revenit din avere dupa divort, relateaza Ziarul de Iasi