Inchisoare cu executare pentru fostul sef al Politiei Rutiere Teleorman. Ce acuzatii i se aduc

Pedeapsa mai mica fata de cea primita initial

Ce arata rechizitoriul DNA

Barbatul e acuzat ca a cerut bani, produse alimentare si bauturi alcoolice de la mai multe persoane pentru a le ajuta sa obtina permisul de conducere ori sa le fie anulate diverse amenzi.Pedeapsa aplicata lui Dobre este mai mica fata de cea primita la instanta de fond - Curtea de Apel Bucuresti - de 5 ani inchisoare.Judecatorii au confiscat sumele de bani primite ca mita de comisarul de politie , respectiv 540 lei si 600 de euro.In acelasi dosar, judecatorii de la Instanta suprema l-au achitat pe procurorul Ovidiu Toma de la Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman, dupa ce acesta primise o condamnare la fond de 1 an si 8 luni inchisoare pentru favorizarea faptuitorului si influentarea declaratiilor.De asemenea, magistratii l-au achitat pe Costel Iliuta, agent de politie in cadrul Serviciului Permise Teleorman, si l-au condamnat la 8 luni inchisoare cu suspendare pe Nelu Ovedenie, asociat al unei firme.Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii DNA, in cursul anului 2015, au fost identificati, la nivelul Serviciului Politiei Rutiere Teleorman, precum si la nivelul Serviciului Public Permise Conducere, mai multi ofiteri si agenti de politie care desfasurau activitati infractionale in legatura cu obtinerea frauduloasa, contra unor sume de bani, a permiselor de conducere, precum si interventii pentru aplicarea unor sanctiuni mai blande conducatorilor auto contravenienti, in schimbul obtinerii de bani sau bunuri necuvenite.