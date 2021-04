Caz socant de pornografie infantila. Peste 1.700 de fotografii cu copii in ipostaze explicit sexuale in casa unui barbat din Salaj

"In cauza s-a retinut faptul ca inculpatul a racolat mai multe persoane vatamate minore si, profitand de starea de vadita vulnerabilitate in care se aflau, le castiga increderea si mai apoi le atragea in locuinta sa in vederea intretinerii de relatii sexuale si producerea de materiale pornografice cu acestea", se arata intr-un comunicat al DIICOT.In urma perchezitiei efectuate, au fost depistate un numar de 23 de fisiere audio/video cu minore in ipostaze pornografice si un total de 1.705 de fotografii cu minore avand un comportament sexual explicit.La data de 14 aprilie 2021, Tribunalul Salaj a dispus arestarea preventiva a inculpatului, pentru o perioada de 30 de zile.