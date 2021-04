Guvernul Romaniei, somat sa publice ultimul Raport GRECO. Ce rol au avut modificarile aduse legilor justitiei

https://ziare.com/ana-birchall/ministrul-justitiei/guvernul-a-avizat-publicarea-raportului-greco-chiar-suntem-transparenti-1567944

"Asa cum este deja notoriu, in cadrul celei de a 87-a sesiuni plenare a GRECO, desfasurata intre 22 si 25 martie 2021, a fost adoptat cel de-al doilea raport intermediar de conformitate aferent rundei a patra de evaluare - inclusiv un follow-up al raportului ad hoc (articolul 34) privind Romania, concluzionandu-se ca nivelul de conformitate cu recomandarile GRECO a ramas "in general insuficient".", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Forumului Judecatorilor din Romania si al Asociatiei Initiativa pentru Justitie."Fata de interesul major al respectarii de catre Romania a angajamentelor asumate in calitate de membru al Consiliului Europei, solicitam Guvernului Romaniei sa autorizeze publicarea imediata a Raportului GRECO, acesta vizand si impactul modificarilor aduse legilor justitiei in anii 2017-2019 asupra politicilor anticoruptie din Romania.Nu exista si nici nu trebuie sa existe vreun fel de motiv de ingrijorare pentru a justifica un refuz de publicare imediata a Raportului GRECO. Dimpotriva, GRECO vegheaza la punerea in practica a angajamentelor statele membre de a-si uni eforturile, de a-si impartasi experientele si de a actiona impreuna in acest domeniu, prin intermediul unui proces dinamic de evaluare si presiune reciproce", se mai arata in document.Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania sustine ca este de datoria statelor membre sa publice aceste documente."Rapoartele de evaluare sunt intocmai respectate de statele membre, in cadrul cooperarii loiale si al evaluarii reciproce dintre acestea. Spre exemplu, Curtea Constitutionala a Romaniei face referire (Decizia nr.138/2008) la rapoartele GRECO in motivarea respingerii unor critici de neconstitutionalitate. De asemenea, deseori, Parlamentul Romaniei a legiferat in dorinta respectarii concluziilor raportorilor GRECO. Inclusiv modificarile aduse legilor justitiei au avut un astfel de fundament, Comisia Speciala Comuna fiind creata si pentru "punerea in acord a rapoartelor GRECO cu prevederile Codului penal si Codului de procedura penala (Raportul de evaluare a Romaniei privind incriminarile, 3 decembrie 2010, pct. 23, 24, 111, 112; Raportul de conformitate privind Romania, 7 decembrie 2012, Regretul efectiv, caracterul total automat si obligatoriu al clauzei de nepedepsire a denuntatorului, pct. 34, 37-42; Al doilea raport de conformitate a Romaniei, 12 decembrie 2014, pct. 35-37, 40, 41), asa cum reiese din Hotararea nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei", au mai transmis asociatiile.Prin OG nr.46/1999 a fost aprobata participarea Romaniei la Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO), instituit prin Rezolutia Consiliului Europei nr.(99) 5 din 1 mai 1999, deoarece fenomenul coruptiei reprezenta si reprezinta in continuare o amenintare serioasa impotriva statului de drept, democratiei, drepturilor omului, echitatii si justitiei sociale, impiedicand dezvoltarea economica, punand in pericol stabilitatea institutiilor democratice si bazele morale ale societatii, informeaza institutiile.Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) este un organism al Consiliului Europei.