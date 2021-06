Hot prins de politie dupa ce a furat portofelul unei batrane de 81 de ani. Ce a sustinut in fata anchetatorilor

Potrivit unul comunicat al Politiei Capitalei, suspectul le-a atras atentia oamenilor legii in zona unei statii de autobuz, apoi l-au prins in flagrant in timpul furtului, in apropierea unui spital din Sectorul 2."In cursul zilei de marti, 08 iunie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au prins in flagrant un barbat in varsta de 61 de ani, imediat dupa savarsirea unei infractiuni de furt calificat, fapta comisa pe raza sectorului 2.La data mentionata, in jurul orei 11.30, politisti din cadrul Brigazii de Politie pentru Transport Public, in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, au observat in zona unei statii de autobuz un barbat cunoscut cu preocupari de natura infractionala care, prin comportamentul afisat, le-a atras atentia.Astfel, au procedat la supravegherea acestuia, in jurul orei 12.00 barbatul fiind prins in flagrant delict, in zona intrarii intr-o unitate spitaliceasca, imediat dupa ce acesta, declinandu-si, fara drept, calitatea de medic de cetatenie straina, sub pretextul ca nu cunoaste banii romanesti, a sustras din portofelul unei femei in varsta de 81 de ani, suma 300 de lei", potrivit Politiei Capitalei."Barbatul a fost imobilizat si condus la sediul Sectiei 6 Politie pentru audieri, iar prejudiciul creat prin savarsirea faptei a fost recuperat si predat persoanei vatamate.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, fiind efectuate verificari pentru stabilirea intregii activitati infractionale a celui in cauza.Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", se mai arata in comunicat.