Presedintele Consiliului Judetean Calarasi, trimis in judecata de DNA Constanta. Ce acuzatii i se aduc

Ce arata rechizitoriul intocmit de DNA

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Iliuta Vasile, la data faptelor si in prezent presedinte al Consiliului Judetean Calarasi, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de: abuz in serviciu, fals intelectual in forma continuata, santaj", noteaza comunicatul de presa."In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut in esenta urmatoarea stare de fapt: 1. In perioada martie - iulie 2019, inculpatul Iliuta Vasile in calitatea mentionata mai sus, si-ar fi incalcat atributiile de serviciu prevazute de lege, in sensul ca ar fi ingradit dreptul la munca al unui numar de 10 angajati din cadrul Consiliului Judetean Calarasi", arata comunicatul.Concret, inculpatul Iliuta Vasile nu a aprobat plata drepturilor salariale angajatilor respectivi in conditiile in care magistratii Tribunalului Calarasi au dispus suspendarea a doua hotarari ale Consiliului Judetean Calarasi in urma carora cele 10 persoane fusesera eliberate din functia publica pe care o detineau.In aceeasi perioada si in acelasi context, inculpatul ar fi semnat doua documente despre care stia ca sunt falsificate si in care, cu stiinta, nu fusesera inserate perioadele lucrate de persoanele vatamate in modalitatea de mai sus.Prin aceste demersuri, ar fi fost creat un prejudiciu in dauna angajatilor respectivi in valoare totala de 134.203 lei, cuantificat in neplata drepturilor salariale.La data de 20 decembrie 2019, inculpatul Iliuta Vasile ar fi exercitat constrangeri asupra unui procuror pentru a-l determina sa nu dispuna trimiterea sa in judecata intr-o cauza penala in care avea calitatea de inculpat.Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.