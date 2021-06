Barbat impuscat de vecinul care asculta manele la maximum. Detaliile cazului socant petrecut intr-un cartier din Iasi

In apartamentul "cowboy-ului" din Iasi, anchetatorii au descoperit un adevarat arsenal : doua macete, o secure, o pusca cu doua tevi scurte, trei pusti si doua pistoale cu munitie neletala.Cea mai mare parte a armelor i-au fost returnate, detinerea lor nefiind ilegala . Pistolarul nu va mai avea voie totusi sa foloseasca o vreme cele patru pusti, trei pistoale, doua macete sau securea detinute.Incidentul s-a petrecut in dimineata zilei de 1 februarie anul trecut, pe cand O.C.I. se afla acasa. A auzit muzica data la maximum, asa ca a coborat la etajul doi al blocului, unde locuia Daniel Ionescu, pentru a-i cere sa reduca volumul. A batut puternic in usa, pentru a se face auzit. Cand usa s-a deschis, O.C.I. s-a trezit cu un pistol indreptat direct spre el.O clipa mai tarziu, s-a auzit si detunatura. Ionescu apasase pe tragaciul pistolului cu bile, proiectilul lovindu-l pe vecin in gat. Acesta s-a intors sa fuga, Ionescu continuand sa traga dupa el. O.C.I. a avut nevoie de peste o saptamana de ingrijiri medicale, iar Ionescu a fost trimis in judecata pentru lovire sau alte violente.La perchezitia imobiliara efectuata la doua saptamani dupa incident, in apartamentul in care locuia Ionescu au fost gasite doua macete, o secure, cinci boxuri, o pusca tip shotgun cu doua tevi scurte, doua bastoane telescopice, doua cutii cu bile, inca trei pusti si doua pistoale cu munitie neletala.In instanta , inculpatul a afirmat ca l-a amenintat pe O.C.I. cu arma doar dupa ce acesta l-ar fi injurat si ar fi incercat sa-i intre in casa. Ar fi tras doar dupa ce vecinul a incercat sa-i smulga arma din mana.Vecinii chemati sa depuna marturie au infirmat insa aceasta varianta, sutinand descrierea scenei facuta de victima. Analizand circumstantele incidentului si felul in care acesta s-a desfasurat, magistratii Judecatoriei au respins argumentul legitimei aparari, invocat de Ionescu.In aprecierea sentintei, judecatorii s-au raportat la trecutul inculpatului. Acesta mai fusese condamnt anterior pentru constituirea unui grup infractional organizat, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice.In Marea Britanie fusese condamnat pentru loviri si vatamari corporale minore. Ca urmare, pedeapsa a fost cea maxima prevazuta de Codul Penal pentru lovire, respectiv 2 ani de inchisoare , ca si la plata a 4.000 de lei ca daune morale fata de victima.In plus, dupa eliberare, Ionescu nu va mai avea dreptul de a detine, purta si folosi orice tip de arma timp de trei ani. Pistolul folosit impotriva lui O.C.I. a fost confiscat. Curtea de Apel urmeaza sa analizeze luna viitoare contestatia depusa de Ionescu impotriva primei sentinte, relateaza Ziarul de Iasi