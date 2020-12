Inalta Curte, critici la adresa taberei avocatilor in privinta condamnarii aparatorului Robert Robu in dosarul Ferma Baneasa

"Referitor la pozitiile exprimate in mediul public de catre mai multe organizatii profesionale ale avocatilor, in ceea ce priveste solutia de condamnare a unei persoane care are calitatea de avocat, de catre un complet de judecata al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pozitii adoptate inainte de a se cunoaste considerentele deciziei in discutie, in pofida caracterului definitiv al acesteia si intemeiate exclusiv pe argumentele favorabile persoanei in cauza, tinand seama si de obligatia de rezerva care revine judecatorilor sub aspectul comunicarii publice, instanta suprema intelege sa reaminteasca in mod ferm urmatoarele:"Justitia se infaptuieste de catre judecatori in numele legii, este unica, impartiala si egala pentru toti." (art.2 alin.(1) din Legea nr.304/2004)."Judecatorii sunt independenti si se supun numai legii" (art.124 alin.(3) din Constitutia Romaniei) si "(...) sunt obligati (...) sa asigure suprematia legii, sa respecte drepturile si libertatile persoanelor, precum si egalitatea lor in fata legii si sa asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora"(art.4 alin.(1) din Legea nr.303/2004 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)."Organele judiciare au obligatia de a asigura, pe baza de probe, aflarea adevarului (...)" (art.5 alin.(1) din Codul de procedura penala), "astfel incat (...) nicio persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala, iar orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit legii, intr-un termen rezonabil." (art.8 din Codul de procedura penala)."Orice persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva". (art.4 alin.(1) din Codul de procedura penala)"Nimeni nu este mai presus de lege." (art.16 alin.(2) din Constitutia Romaniei)"Orice persoana, organizatie, autoritate sau institutie este datoare sa respecte independenta judecatorilor." (art.2 alin.(4) din Legea nr.303/2004)", se arata in comunicatul emis de ICCJ.Autoritatea cere publicului sa isi aduca aminte de istoricul hotararilor judecatoresti."Inalta Curte de Casatie si Justitie recunoaste si sustine dreptul fundamental la libera exprimare al oricarei persoane sau organizatii, inclusiv sub aspectul exprimarii unor aprecieri critice cu privire la hotararile judecatoresti, insa invita publicul sa faca o simpla trecere in revista a jurisprudentei sale din ultimii ani, care demonstreaza cu prisosinta lipsa de partinire si echilibrul judecatorilor acesteia atat in ceea ce priveste natura solutiilor pronuntate, justificate exclusiv prin prisma probelor existente la dosar, cat si calitatea persoanelor implicate in respectivele proceduri judiciare", precizeaza autoritatea.ICCJ subliniaza ca discursul public trebuie sa se bazeze pe echidistanta."Dupa redactare, hotararea in cauza va fi disponibila, in forma anonimizata, prin intermediul paginii de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, astfel incat orice cetatean interesat de modul de functionare a justitiei isi va putea forma propria apreciere. Discursul public la adresa serviciului public al justitiei ar trebui insa sa se caracterizeze, dincolo de contextul emotional, prin rigoare, echilibru si o minima echidistanta din partea tuturor persoanelor implicate", se arata in comunicat.Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) a reactionat dupa condamnarea avocatului Robert Mihaita Rosu in dosarul Ferma Baneasa. Institutia califica drept inacceptabila "represiunea de natura penala asupra avocatului pentru consultatiile si sustinerile facute in calitate de reprezentant".Judecatorul Bogdan Mateescu, ales recent in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii ( CSM ), condamna actiunea publica a Uniuniii Nationale a Barourilor din Romania, de sustinere a avocatului Robert Mihaita Rosu, condamnat in dosarul "Ferma Baneasa".