Incendiu puternic la parcul auto al Regiei de Transport Craiova. Cate autobuze si masini au fost distruse in totalitate

Concret, autovehiculele erau ridicate de pe drumurile publice. La fata locului se actioneaza pentru stingerea incendiului , au intervenit mai multi pompieri cu 4 autospeciale cu apa si spuma. Se pare ca focul a pornit de la o masina depozitata in acest parc auto.Zeci de autobuze si sute de masini erau depozitate in acest parc auto. Autoturismele erau ridicate de pe domeniul public de autoritatile din Craiova.In acest moment este in desfasurare o ancheta pentru a stabili cu exactitate valoarea pagubelor.In urma incendiului nu s-au inregistrat victime