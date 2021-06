Incident electoral la alegerile locale partiale. Ce a facut un alegator din Bragadiru cu telefonul in cabina de vot

"La data de 27 iunie a.c., politistii din Bragadiru s-au sesizat direct, cu privire la faptul ca, la sectia de votare nr. 2 din Bragadiru, o persoana a fotografiat buletinul de vot, cu telefonul mobil, in interiorul cabinei de vot.In urma verificarilor politistii au identificat persoana, fiind vorba despre un barbat, in varsta de 53 de ani.Aceasta a fost sanctionat contraventional, cu amenda in valoare de 1000 de lei, conform art. 108 litera o) din Legea 115/2015", potrivit IPJ Ilfov. Aproximativ 1.500 de politisti, jandarmi, pompieri si efective din cadrul MAI au fost mobilizati duminica , 27 iunie, pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta a alegerilor locale partiale, care au loc in 36 de localitati din 23 de judete.Fortele mentionate sunt pentru protectia sectiilor de votare, solutionarea cu celeritate a eventualelor sesizari de incidente electorale si constituirea rezervelor de interventie . In sprijinul structurilor teritoriale din judetele unde au loc alegeri au fost trimisi ofiteri de la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane si al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, precizeaza sursa citata.