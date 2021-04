Corpul de Control al Guvernului confirma neregulile de la interventia membrilor USR, alaturi de jandarmi, la hotelul din Timisoara

Potrivit documentului, citat de Romania TV , au existat probleme la toate nivelurile, incepand cu prefectul de Timis, Inspectorul Sef al Inspectoratului Judetean de Jandarmerie Timis si jandarmii participanti la interventie, despre care se scrie in raport ca au "manifestat superficialitate in indeplinirea sarcinilor de serviciu".Documentul mai arata ca pe 20 martie prefectul l-a contactat telefonic pe seful Inspectoratului Judetean de Politie Timis si i-a cerut sa trimita un echipaj la sediul Institutiei Prefectului intrucat are sesizari cu privire la nerespectarea normelor legale in zona restaurantelor de pe langa hoteluri, insistand ca sesizarea este urgenta, dar fara a oferi alte detalii.Drept urmare, seful IJJ a ordonat unui subaltern trimiterea unui echipaj la sediul Institutiei Prefectului."Doi jandarmi s-au deplasat la sediul Institutiei Prefectului unde au luat legatura cu prefectul care le-a comunicat ca pe raza mun. Timisoara exista locatii cu privire la care are informatii ca nu ar respecta masurile de protectie sanitara si, pe motiv ca urma sa intre intr-o sedinta, a desemnat doua angajate ale Prefecturii care sa ii insoteasca si sa le indice locatia respectiva", se arata in documentul citat.Documentul mai arata si ca jandarmii au intrat in restaurantul respectiv insotiti de una dintre angajatele Prefecturii, care s-a indreptat catre o masa la care se aflau patru persoane, iar la intrebarea jandarmilor daca ele au facut sesizarea, angajata a precizat ca "sunt colegii ei"."In momentul in care jandarmii au mers sa discute cu administratorul operatorului economic, angajata prefecturii si cele patru persoane au parasit locatia, inainte de a le fi stabilita identitatea. In restaurant se mai aflau alte 3 persoane, despre care reprezentantii operatorului economic au spus ca sunt clienti ai hotelului. Echipajul de jandarmi a aplicat operatorului economic o sanctiune contraventionala sub forma de avertisment, in baza prevederilor art. 65 lit. r din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19", noteaza sursa citata.Biroul Judetean (BJ) al USR Timis, intrunit pe 25 martie, a adoptat cu unanimitate de voturi suspendarea consilierului local Ana Munteanu din calitatea de membru al partidului pentru un an.Sanctiunea vine ca urmare a implicarii acesteia intr-un incident care a avut loc saptamana trecuta, in care ea a descins, alaturi de fortele de ordine, intr-un restaurant, pentru a verifica respectarea masurilor de carantinare.