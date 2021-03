Ministrul Justitiei, despre varianta ca magistratii sa fie trimisi in judecata doar cu avizul CSM: "O solutie nefericita. Fara ea nu am fi avut desfiintarea sectiei speciale"

"Din punctul meu de vedere, a fot o solutie nefericita, dar a fost mai bine decat sa ramana SIJ. Sa vedem ce zice Parlamentul. Aceste imunitati nu sunt normale, ele erau specifice mai degraba tarilor fost comuniste", spune Stelian Ion la Digi 24.Stelian Ion a mai spus ca UDMR a dori in mod ferm garantii si s-a ajuns la varianta ca magistratii sa nu poata fi trimisi in judecata decat cu avizul CSM Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat raport favorabil la proiectul privind desfiintarea SIIJ. Un amendament al lui Iulian Stancu, deputat al minoritatilor, care prevede ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM a fost admis de Comisia juridica a Camerei. Toate amendamentele PSD au fost respinse.