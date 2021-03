Stelian Ion: Din punctul meu de vedere, nu e inchis Dosarul 10 august. Vom vedea ce va spune chiar justitia

Competenta procurorului de caz de la DIICOT

"Din punctul meu de vedere, nu e inchis Dosarul 10 august. (...) Acea solutie de clasare fata de comandanti din Jandarmerie nu a fost comunicata catre toti cei care au facut sesizari penale, si erau peste 700 de persoane vatamate. Acea ordonanta a trebui comunicata, iar de la data comunicarii sa poata formula plangere impotriva acestei ordonante de clasare. Au dreptul asta, de la lege, pentru ei e destul de greu de spus ca a existat un proces echitabil, din moment ce nu au fost anuntati oficial si nu au avut posibilitatea sa conteste. E o chestiune juridica, pentru mine nu e inchis Dosarul 10 august si vom vedea ce va spune chiar justitia", a afirmat, joi seara, la Digi 24, Stelian Ion.In ceea ce priveste competenta procurorului de caz de la DIICOT, ministrul spune ca nu se poate pronunta asupra competentei acestuia, pentru ca nu a vazut dosarul."Eu am discutat nu doar de Dosarul 10 august, am discutat la modul general aceste chestiuni legate de competenta, de trimiterea unui dosar de la un parchet la altul, de nesocotirea principiului specializarii - e foarte importat sa ai procurori specializati pe anumite zone (...) - astfel poti avea calitate in actul de justitie ", a explicat Stelian Ion.In ceea ce priveste o suspiciune de sustragere a unor probe din dosar , ministrul sustine ca "in orice dosar, daca nu iti asiguri probele, daca nu administrezi probele cat mai repede posibil, cu cat trece mai multa vreme e posibil sa dispara aceste probe, de aceea este foarte importat sa te misti repede"."Cauza nu s-a oprit aici, ea continua, raportat cel putin la presupusele fapte savarsite de unii civili care aveau anumite functii in acea perioada, raportat la faptele savarsite de cei care au exercitat in mod direct violente asupra manifestantilor. Deci ancheta continua", a adaugat el.Cererea DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in Dosarul 10 august a fost respinsa, in 2 martie, de Tribunalul Bucuresti. Decizia este definitiva. Anterior, ministrul Justitiei a anuntat ca va cere procurorului general sa efectueze un control in unitatile de parchet pentru a verifica modul in care sunt declinate sau preluate anumite dosare, in contextul clasarii dosarului 10 august de catre DIICOT.