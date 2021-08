Ionuț Cristache a pierdut definitiv procesul cu TVR. Acesta ceruse revenirea în prime time a emisiunii sale

Marți, 31 august, Tribunalul București a respins definitiv apelul introdus de Ionuț Cristache după ce, în primă instanță, primise de asemenea o decizie nefavorabilă.„ Respinge apelul ca nefondat. Obliga apelantul la plata către intimata a sumei de 2.000 lei cheltuieli de judecata reprezentând onorariu de avocat. Definitiva. Pronuntată prin punerea solutiei la dispoziţia părtilor de către grefa instantei azi,31.08.2021”, este minuta instanței. La finalul lunii iunie Judecătorua Sectorului 1 respinsese cererea realizatorului TVR În data de 10 iunie , acesta anunța, intr-o postare pe Facebook , ca editia emisiunii sale, care ar fi trebuit sa inceapa in aceasta seara, 10 iunie, la ora 21.00, a fost scoasa de pe post si inlocuita cu o editie speciala."Tocmai am fost anuntat ca azi, emisiunea Romania9 e suspendata din motive editoriale care vizeaza o editie speciala. Asadar, ne vedem luni, de la 21.00, daca nu intervine alta schimbare in grila!", a scris realizatorul Ionut Cristache intr-o postare pe Facebook.