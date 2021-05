Vanessa Youness, iubita fostului sef al DGIPI Gelu Oltean, condamnare cu executare pentru trafic de influenta. Ar fi primit mita 1 milion de euro

Instanta a mai decis confiscarea de la Vanessa Youness, iubita fostului sef al DGIPI Gelu Oltean, a sumei de 1 milion de euro, in echivalent lei la cursul BNR De asemenea, judecatorii au mentinut sechestrul pus de procurori pe mai multe bunuri ale acesteia, constand in mai multe terenuri si constructii din judetul Dambovita, printre care si o clinica.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Potrivit DNA, in perioada februarie - august 2011, Youness ar fi pretins si ulterior ar fi primit de la un om de afaceri suma de 1.000.000 de euro, promitand ca va interveni pe langa un inalt demnitar in vederea aprobarii unor documente ce priveau licentele IT Microsoft pentru produse utilizate in scoli.Documentatia a fost aprobata la data de 6 iulie 2011, independent de presupusele demersuri ale inculpatei, indica DNA . Cu toate acestea, Youness a primit banii pretinsi, in doua transe, printr-un intermediar, astfel: suma de 720.621 euro a fost virata in contul unei societati controlate de inculpata, exact in ziua in care Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a primit confirmarea oficiala a aprobarii documentelor, 14 iulie 2011, iar restul sumei i-a fost inmanata in numerar, precizeaza anchetatorii.Conform unor articole din presa centrala, denuntatori in acest caz sunt oamenii de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu.Presa a relatat ca Vanessa Youness ar fi o apropiata a fostului premier Emil Boc , acesta fiind de altfel audiat ca martor in proces Vanessa Youness mai este implicata alaturi de Gelu Oltean intr-un alt dosar de trafic de droguri , cei doi fiind acuzati de DIICOT ca organizau sedinte de samanism, in clinica detinuta de femeie in judetul Dambovita, la care participau zeci de persoane, unde se consuma o bautura traditionala folosita de triburile din zona Amazon - Ayahuasca. In acest caz, dosarul este blocat de un an de zile in camera preliminara la Tribunalul Dambovita.