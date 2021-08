Iulia Motoc, judecătoarea României la CEDO, aleasă membră a Institutului de Drept Internațional de la Geneva

Astfel, ca urmare a votului majoritar exprimat de membrii Institutului de Drept Internațional de la Geneva, prof. univ. dr. Iulia Motoc primul român care a fost ales în acest Institut după al Doilea Război Mondial.„Zi de neuitat. Am fost aleasă prin vot membru al Institutului de Drept Internațional de la Geneva. Sunt primul român care a fost ales vreodată în acest Institut din 1873 până acum. Fondat în 1873, Institutul reunește cei mai buni specialiști din lume în dreptul internațional și are ca scop să promoveze progresul în dreptul internațional și arbitrajul între state. Institutului i s-a conferit Premiul Nobel pentru pace. De acum, am și mai multe responsabilități”, este mesajul transmis de prof. univ. dr. Iulia Motoc pe o rețea socială.