Cine este noul sef al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania

Iulia Chiriac are cetatenie romana si este diplomat de cariera. Are o experienta de aproape 20 de ani in afaceri europene, dobandita inclusiv la nivel local, in Romania. Prin prisma functiilor pe care le-a ocupat, a dobandit competente solide de comunicare strategica si de reprezentare politica, precum si o cunoastere aprofundata a contextului politic din Romania, ceea ce o face foarte potrivita pentru conducerea Reprezentantei Comisiei in tara.Ea este consul general al Romaniei in landul Bavaria din 2016 si face parte din serviciul diplomatic roman din 2008. Inainte de aceasta experienta de peste zece ani in functii diplomatice, a lucrat in administratia publica centrala si locala din Romania, avand atributii legate in special de pregatirea autoritatilor locale romane pentru aderarea tarii la UE.In cadrul Ministerului Integrarii Europene din Romania a fost responsabila in special de promovarea valorilor UE, de furnizarea de informatii privind oportunitatile de finantare, precum si de diseminarea cunostintelor despre UE prin organizarea de conferinte, seminare, campanii de informare si ateliere.Iulia Ramona Chiriac a absolvit Facultatea de Studii Europene a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Romania. Are doua diplome de master, una in studii europene si alta in studii de gen.Comisia are reprezentante in toate capitalele statelor membre ale UE si birouri regionale la Barcelona , Bonn, Marsilia, Milano, Munchen si Wroclaw. Reprezentantele sunt "ochii, urechile si vocea" Comisiei la fata locului, in statele membre ale UE, interactionand cu autoritatile nationale, cu partile interesate si cu cetatenii si informand mass-media si publicul cu privire la politicile UE. Sefii reprezentantelor sunt numiti de presedintele Comisiei Europene si sunt reprezentantii sai politici in statul membru in care sunt detasati.