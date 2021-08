Primul român ales, după Al Doilea Război Mondial, membru al Institutului de Drept Internațional de la Geneva: "Zi de neuitat"

Ca urmare a votului majoritar exprimat de membrii Institutului de Drept Internațional de la Geneva, judecătoarea devine primul român ales în această instituție după Al Doilea Război Mondial.„Zi de neuitat. Am fost aleasă prin vot membru al Institutului de Drept Internațional de la Geneva. Sunt primul român care a fost ales vreodată în acest Institut din 1873 până acum. Fondat în 1873, Institutul reunește cei mai buni specialiști din lume în dreptul internațional și are ca scop să promoveze progresul în dreptul internațional și arbitrajul între state. Institutului i s-a conferit Premiul Nobel pentru pace. De acum, am și mai multe responsabilități”, este mesajul transmis de Iulia Motoc pe Facebook Fondat în 1873 în Gent, Belgia, de 11 avocați de prestigiu internațional, Institutul de Drept Internațional are misiunea de a promova progresul în dreptul internațional și soluționarea pașnică a diferendelor dintre state.În 1904, Institutul de drept Internațional a primit Premiul Nobel pentru Pace, ca recunoaștere a acțiunilor sale în favoarea arbitrajului între state, un mijloc pașnic de soluționare a litigiilor.Alcătuit din avocați și cercetători juridici de seamă ai comunității internaționale, Institutul de Drept Internațional este una dintre cele mai prestigioase instituții juridice din lume, fiind o organizație dedicată dezvoltării, progresului și studiului dreptului internațional, arată unibuc.ro