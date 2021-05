S-a pensionat Ionut Mihai Matei, judecatorul de la Inalta Curte care i-a condamnat pe Nastase, Udrea sau Becali

Ionut Matei urmeaza sa fie eliberat din functie la data de 1 iunie, conform sursei citate.Inlocuitorul judecatorului Ionut Mihai Matei, in completul de 5 judecatori, urmeaza sa fie desemnat miercuri 26 mai prin tragere la sorti, a anuntat Curtea Suprema intr-un comunicat remis presei.Magistratul a facut parte din completul de judecata care a dat sentinte in cele mai grele dosare de coruptie din Romania.Printre acestea, dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru a Turismului, Elena Udrea a primit o condamnare de 6 ani cu executare, dosarul "Zilele Tineretului" in care fostul ministru Monica Iacob Ridzi a primit o pedeapsa de 5 ani de inchisoare , dosarul "Cet Govora", unde fostul parlamentar si fost ministru al Transporturilor, Dan Sova, a fost si el condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare. Pe lista condamnarilor completului de 5 judecatori de la ICCJ din care a facut parte si judecatorul Ionut Matei se afla multi alti condamnati celebri: fostul premier, Adrian Nastase , condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul "Zambaccian", fostul primar al Constanei, Radu Mazare , condamnat la 9 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale, dar si Gigi Becali, condamnat la 3 ani de inchisoare in dosarul "Valiza".Ionut Matei a fost vicepresedinte al Instantei supreme in perioada 2013 - 2016, atunci cand institutia era condusa de Livia Stanciu.