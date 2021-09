Cine au fost judecătorii sancționați în acest an pentru abateri disciplinare. Pe listă se află inclusiv judecătoarea ”anti botniță”

Pe lista magistraților cercetați pentru posibile abateri disciplinare s-a aflat judecătoarea din Neamț care a scris în motivarea că masca de protecție are aspect de botniță, dar și un judecător care a eliberat din arest un bărbat acuzat că a violat o minoră.Sancțiunile aplicate de către CSM judecătorilor au fost fie suspendarea din funcție pentru trei sau șase luni, diminuarea salariului sau avertisment. Printre magistrații sancționați în anul 2021 se află și o judecătoare care a recidivat, fiind sancționată și anul trecut pentru abateri similare. O parte dintre sancțiunile date de CSM în acest an au fost însă anulate de Curtea Supremă., judecător în cadrul Tribunalului Neamţ, este magistratul sancționat de CSM, Secția pentru judecători în materie disciplinară, cu diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 25% pentru o perioadă de 3 luni. Sancțiunea a fost dată pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor:• manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu;• nerespectarea în mod nejustificat a dispozițiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanței sau al parchetului ori a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente; Judecătoarea de la Neamț a ieșit în evidență în vara anului trecut după o serie de afirmații făcute cu referire la obligativitatea purtării măștii de protecție în sala de judecată. Magistratul susținea la acea dată că ”masca are aspect de botniță și prezintă un risc asupra sănătății”, invocând studii medicalede la Judecătoria Brăila a fost suspendată din funcție pentru o perioadă de 6 luni printr-o decizie a CSM – Secția pentru judecători în materie disciplinară.CSM a considerat, printre altele, că magistratul din Brăila și-a exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență. Cristina Corană a fost în atenția presei după ce a înlocuit măsura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu în cazul unui bărbat acuzat că a violat o minoră.Cristina Corană a atacat la Curtea Supremă decizia și a avut câștig de cauză. ÎCCJ a suspendat, în iunie 2021, hotărârea CSM și a decis repunerea ”în situația anterioară” sancțiunii disciplinare.”Admite contestaţia formulată de Coarnă Cristina împotriva Hotărârii nr. 6J din 22 februarie 2021, pronunţată de Consiliul Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători în materie disciplinară, în dosarul nr. 2/J/2021. Desfiinţează Hotărârea nr. 6J din 22 februarie 2021, pronunțată de Consiliul Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători în materie disciplinară, în dosarul nr. 2/J/2021. Dispune repunerea contestatoarei Coarnă Cristina în situaţia anterioară, în condiţiile art. 52 alin. 14 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Definitivă”, conform portalului instanțelor de judecată. Judecătoarea Cristina Coarna , de la Judecătoria Brăila, a motivat o decizie luata în ședinta din 22 decembrie 2020, prin care a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul unui suspect de viol asupra unei minore sechestrate timp de 8 luni.”În prezenta cauză, faptele inculpatului, deși reprobabile nu sunt de o așa gravitate încât să fi generat o rumoare socială de amploare, o reacție a societății din care să rezulte că oamenii consideră faptele sale ca punându-le în pericol viața, existența în vreun fel. Nu au existat ieșiri în strada, proteste în presă”, este doar un fragment din motivarea magistratului brăilean.Inspecția Judiciară i-a sancționat cu avertisment, pe judecătorul George Solovăstru de la Judecătoria Brașov pentru gravă neglijență. Magistratul a atacat la ÎCCJ decizia CSM, dar Curtea Supremă încă nu s-a pronunțat în cauză. Cu tăierea a 25% din salariul brut timp de 6 luni a fost sancționată Ioana Hermina Luciu de la Judecătoria Drăgășani pentru că nu ar fi rezolvat cu celeritate cauzele. Judecătoarea din Drăgășani mai fusese sancționată pentru fapte similare și în cursul anului trecut.Pe lista Secției pentru judecători în materie disciplinară s-au aflat în 2021, Alexandru Ileana şi Tudorache Neluţa Marinica - judecători în cadrul Tribunalului Călăraşi.Pentru presupuse abateri disciplinare, au fost sancționată cu „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 10% pentru o perioadă de 3 luni”. Cele două judecătoare au atacat la Curtea Supremă decizia CSM, iar acțiunea lor a fost admisă, hotărârea de sancționare fiind desființată.Alți patru judecători de la Curtea de Apel București, Tribunalul Mehedinți și Tribunalul Olt și Judecătoria Turda au fost vizați de acțiuni disciplinare, dar cazurile lor urmează să fie discutate în sedințele CSM programate în luna septembrie.