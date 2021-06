Laura Kovesi, la inceperea activitatii Parchetului European: Succesul nostru este o chestiune de credibilitate pentru Uniunea Europeana

"Succesul nostru este o chestiune de credibilitate pentru Uniunea noastra", a declarat fosta sefa a parchetului anticoruptie din Romania intr-o conferinta de presa, subliniind ca infiintarea acestei instante a necesitat "mai mult de doua decenii de discutii" si "negocieri politice dificile".Una dintre misiunile sale va fi monitorizarea utilizarii a miliarde de euro din planul de relansare ce urmeaza a fi distribuite pentru a ajuta tarile UE sa faca fata consecintelor crizei sanitare.Aceasta instanta supranationala, al carei birou central are sediul la Luxemburg, este responsabila cu anchetarea, dar si cu urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a celor responsabili pentru infractiuni care afecteaza bugetul UE, reprezentand o putere fara precedent.Aceste infractiuni se suprapun cu deturnarea fondurilor europene si coruptia frauda transfrontaliera in materie de TVA ce implica cel putin doua state membre si sume de peste 10 milioane de euro, spalarea de bani.Numai pentru frauda transfrontaliera in materie de TVA, UE evalueaza prejudiciul la 30-60 miliarde de euro pe an. Pentru alte infractiuni, estimarile sunt in jur de 500 milioane de euro pe an.Douazeci si doua de tari ale UE participa la aceasta cooperare judiciara consolidata (Ungaria, Polonia, Irlanda, Suedia si Danemarca nu fac parte din ea).Comisarul european Didier Reynders a indemnat aceste cinci tari sa se alature initiativei, subliniind ca "protectia bugetului european necesita efortul tuturor statelor membre".In timp ce Slovenia nu a numit inca un procuror delegat, dna Kovesi a denuntat "lipsa unei cooperari sincere" din partea acestei tari, asigurand in acelasi timp ca "nimeni nu va impiedica" Parchetul European sa lucreze, noteaza AFP